54 gadus vecais lielmeistars ar organizatoru izsniegto īpašo ielūgumu jeb "wild card" piedalīsies šaha "Grand Tour" sērijas posmā ASV, Sentluisā. Tur viņa konkurenti būs vadošie pasaules šahisti pašreizējais pasaules pirmais numurs norvēģis Magnuss Karlsens, indietis Višvanatans Anands, armēnis Levons Aronjans, krievs Sergejs Karjakins, čehs Dāvids Navara, vjetnamietis Le Kuang Ljems un citi.

"Esmu gatavs pārbaudīt, vai vēl atceros, kā jābīda figūras! Ja ne, vai varēšu ziņot par atgriešanos?" savā "Twitter" kontā pajokojis Kasparovs.

Ready to see if I remember how to move the pieces! Will I be able to announce my re-retirement afterward if not?! https://t.co/2fh531rDRP pic.twitter.com/40mSRTczzR