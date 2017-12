Krievijas televīzija NTV plāno nedēļas nogalē pārraidīt no valsts aizbēgušā bijušā Maskavas antidopinga laboratorijas vadītāja Grigorija Rodčenkova "grēksūdzi", vēsta krievu masu mediji.

Rodčenkova video saruna ar NTV raidījuma "Centrālā televīzija" veidotājiem notikusi ar datora starpniecību. Sarunā Rodčenkovs atzīstas, ka plaša mēroga dopinga skandālu izraisījušo informāciju ASV un Pasaules antidopinga aģentūrai (WADA) piegādājis, noticot solījumiem par iespaidīgu materiālu atlīdzību. Tomēr beigās tie, kas solījuši krietnu palīdzību, viņu esot piekrāpuši, vēsta NTV.

"Tā kā lēnām viss virzās pareizā virzienā, tad mana cena tikai aug, lai gan mans budžets ir krietni sarucis. Bet man ir nospļauties," saka Rodčenkovs, kuram par dalību filmā, kas atmasko Krievijas dopinga programmu, jau samaksāts. "Par filmu man samaksāja – lūk, ļoti dārgs dzīvoklis un "Infiniti" jaunākā modeļa mašīna."

Tāpat Rodčenkovs sarunā atklāj, ka šonedēļ "New York Times" publicētā viņa dienasgrāmata nav rakstīta Soču olimpisko spēļu laikā, kā to uzskatīja ASV izdevums un pasaules antidopinga vadība. To viņš personīgi pabeidzis rakstīt ar atpakaļejošu datumu jau pēc pārbēgšanas no Krievijas uz ASV.

Vienā no sarunas epizodēm Rodčenkovs stāsta, ka pēc pārbēgšanas uz ASV vienā no brīžiem viņš centies izdarīt pašnāvību harakiri stilā, bet mēģinājums bijis nesekmīgs. "Īstenībā esmu cilvēks no tās pasaules, pats sevi gandrīz nogalināju. Es uztaisīju harakiri. Ja nazi būtu turējis nedaudz savādāk, tad mani nepaspētu nogādāt slimnīcā. Ja būtu iedūris centimetru vairāk pa kreisi, tad būtu aizrijies ar asinīm, jo būtu caurdūris ne tikai plaušas, bet arī sirds kambarus."

Rodčenkovs ir galvenais liecinieks Krievijas dopinga skandālā, jo pēc aizbēgšanas uz ASV publiskojis daudzus faktus par Krievijas realizēto valstiskā līmeņa dopinga programmu. Rodčenkova nodotā informācija bija par pamatu tā saucamajiem Maklārena ziņojumiem, pēc kā Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) izveidoja divas komisijas.

Pēc šo komisiju lēmumiem Krievija ir zaudējusi vairākas Soču olimpisko spēļu medaļas, daudzi sportisti saņēmuši mūža diskvalifikāciju no olimpiskajām spēlēm, bet SOK nākamnedēļ plāno sodīt Krieviju un tās sportistus par valstiskā līmenī realizēto dopinga programmu. Bargākais sods būtu Krievijas atstādināšana no dalības Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, tomēr arvien biežāk tiek runāts par citām soda sankcijām. Pastāv iespēja, ka SOK ļaus startēt Krievijas sportistiem zem neatkarīga karoga, atklāšanas un noslēguma ceremonijās nebūs Krievijas karoga, kā arī par godu Krievijas sportistu uzvarai neatskaņos Krievijas himnu. Tomēr šajā gadījumā Krievija varētu boikotēt olimpiskās spēles, kā to jau paziņojuši valstsvīri.

Savukārt Krievijā pret Rodčenkovu ir uzsākta krimināllieta par dopinga piegādāšanu sportistiem. Krievija ir pieprasījusi Rodčenkova izdošanu, tomēr precīza viņa atrašanās vieta nav zināma.