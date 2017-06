Pirms mēneša par Pasaules Boksa asociācijas (WBA) čempionu pirmā smagā svara kategorijā kļuvušais kubietis Juniers Dortikoss iekļauts starp īpašā Pasaules boksa sērijas turnīra dalībniekiem un būs viens no latvieša Maira Brieža pretiniekiem.

20.maijā Dortikoss uzveica Kongo Demokrātiskajā Republikā dzimušo Francijas bokseri Jurī Kajembru Kalengu, iegūstot WBA pagaidu čempiona jostu.

Līdz ar to tagad ir zināmi četri no astoņiem šo sacensību dalībniekiem, jo Dortikoss pievienojies Pasaules Boksa padomes (WBC) pasaules čempiona titula īpašniekam Briedim, Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempionam Muratam Gasijevam no Krievijas un bijušajam IBF/WBC čempionam Kšištofam Vlodarčikam no Polijas.

Šīs boksa sērijas izloze notiks jūlijā Monako. Četri spēcīgākie bokseri, kurus izvēlēsies komisija, tiks izlikti pēc numuriem un rindas kārtībā varēs izvēlēties savu pretinieku ceturtdaļfinālam.

Sagaidāms, ka ceturtdaļfināli tiks aizvadīti septembrī/oktobrī, kamēr abi pusfināli notiks 2018.gada sākumā, bet fināls gaidāms 2018.gada maijā.

Pašlaik 31 gadu vecais Dortikoss uzvarējis 21 savas karjeras cīņā un joprojām ir bez zaudējumiem. WBA kategorijā šobrīd superčempions ir Deniss Ļebedevs, kuram 10.jūlijā plānots aizvadīt nākamo cīņu un pēc tam viņam 120 dienu laikā būtu bijis jātiekas ar Dortikosu.

"Mīlu ideju par izslēgšanas turnīra formātu. Pēc boksa supersērijas visa pasaule zinās manu vārdu," paudis kubietis. "Nevaru sagaidīt, kad pievienošu WBC un IBF jostas manai kolekcijai. Turnīru uzsākšu ar vienu jostu, bet noslēgšu ar trim."

Boksa supersērijas uzvarētājs iegūs leģendārā Muhameda Ali vārdā nosauktu balvu.