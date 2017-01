Eiropas Pauerliftinga federācija ir paziņojusi labākos savā sportā 2016. gadā, un Eiropas gada sportista tituls ticis piešķirts Mārtiņam Krūzem. Šāds gods sportistam no Latvijas ticis pirmo reizi, informē Latvijas Pauerliftinga federācija.

Valmierietis Mārtiņš Krūze 2016. gada laikā kļuvis nu jau par divkārtēju Eiropas čempionu klasiskajā spēka trīscīņā supersmagajā svara kategorijā, kā arī uzvarējis Eiropas čempionātu arī absolūtajā vērtējumā starp visiem "Open" grupas sportistiem, kas ir nebijis panākums Latvijai. Mārtiņš ir arī uzstādījis jaunus Eiropas rekordus supersmagajā svarā vīriem pietupienos (400 kg) un spēka trīscīņas summā (965 kg). Šis viss ir bijis par pamatu, lai Eiropas Pauerliftinga federācija piešķirtu Eiropas gada sportista titulu atlētam no Latvijas.

Mārtiņa kontā ir arī sudraba un bronzas medaļas pasaules čempionātos, un 19 dažādi ieraksti Latvijas Pauerliftinga federācijas rekordu tabulā.

"Protams, novērtēju šo parādīto godu, bet tas paliek tādā kā otrajā plānā," stāsta pats atlēts. "Šobrīd cītīgi gatavojos šā gada Eiropas čempionātam Dānijā, kas notiks marta vidū. Cīnoties ar atlētiem no visas Eiropas, mērķis ir uzrādīt stabilu rezultātu 2017. gada sezonai. Pēc tā priekšā ir šā gada lielais uzdevums – lielā cīņa pasaules čempionātā Minskā, Baltkrievijā, faktiski Jāņos, kur, lai spētu konkurēt ar labākajiem no visas pasaules, būs jāparāda mūža spēcīgākie rezultāti. Līdz ar to – smags treniņu darbs priekšā."