Latvijas komanda ir izcīnījusi sudraba godalgas Mazajā Baltezerā notikušajā Pasaules čempionāta zemledus makšķerēšanā, piekāpjoties tikai Ukrainai.

Kā liecina Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas apkopotie rezultāti, trešajā vietā aiz Latvijas ir palikusi Krievija, kas šodien apsteidza Lietuvas komandu.

Individuāli labāko rezultātu sasniedzis Dmitrijs Jeļisejevs no Krievijas, otrais bijis Deniss Novgorodskis no Ukrainas, bet trešais - Aldis Vārna no Latvijas.

Čempionāta rīkotāju pārstāve Evita Zeiļa pastāstīja, ka Latvijas izlase šogad tika veidota citādi nekā ierasts, jo šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā ir novērojama paaudžu maiņa un sportistu sekmes ir ļoti līdzīgas.

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas valdes loceklis Normunds Grabovskis norādīja, ka, izvēloties izlases dalībniekus, šogad tika rīkotas trīs dienu atlases sacensības. Apkopojot pēdējos rezultātus, savu vietu izlasē izcīnīja kādreizējais Pasaules čempions zemledus makšķerēšanā Pēteris Lideris, kā arī Raimonds Kinerts (titulbildē), Krišjānis Lisovskis, Aldis Vārna, Aldis Voits un Māris Āriņš.

Zeiļa informēja, ka dalību pasaules čempionātā bez Latvijas bija pieteikušas ASV, Mongolija, Baltkrievija, Kazahstāna, Igaunija, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Baltkrievija, Krievija, Ukraina un Lietuva. Katru valsti pārstāv sešu dalībnieku liela komanda, komandas kapteinis un tās pārstāvis. Sacensībās piedalās pieci dalībnieki no katras komandas.

Pasaules čempionāts zemledus makšķerēšanā tiek organizēts kopš 2001. gada, un Latvijas izlase ir piedalījusies visos posmos, izņemot 2013. gadu, kad sacensības notika ASV. Komandu vērtējumā divas reizes tika iegūtas zelta, trīs reizes sudraba un divas reizes bronzas medaļas, savukārt individuāli trīs reizes zelts un divas reizes sudrabs.

Pasaules reitingu tabulas kopvērtējumā no 2001.-2016. gadam Latvija patlaban ieņem trešo vietu, atpaliekot no Krievijas un Ukrainas, taču apsteidzot Lietuvu, Baltkrieviju, Poliju un citas komandas.