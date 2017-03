Šovasar Latvijā Mangaļsalā norisināsies liela mēroga burāšanas svētki – apmēram 40 komandu un sporta jahtu no 20 valstīm Mangaļsalas piekrastes ūdeņos sacentīsies par Eiropas čempionāta medaļām un tik augsta līmeņa sacīkstes klasiskajā burāšanā Latvijas atklātajos ūdeņos risināsies pirmo reizi. Eiropas čempionāts Rīgā notiks no 7.-13.augustam, informē rīkotāji.

Kopskats sacensībās Mangaļsalā varētu būt Latvijas iedzīvotāju acīm iespaidīgs un vēl neredzēts, jo jahtu garums būs no 6 līdz 9 metriem, bet to komandās — no 4 līdz 5 burātājiem. Sacensībās Latvijai ir pietiekoši lielas iespējas izcīnīt augstas vietas gan profesionāļu, gan amatieru līmenī un kā potenciālus medaļniekus jāmin burātājuR. Vaivoda, A. Bula, K. Dzeņa, R. Valtera komandas.

Sacensību distance tiks izveidota pie Mangaļsalas mola iepretim Mangaļsalas pludmalei, un būs padomāts par to, lai skatītājiem būtu interesanti vērot sacensības un iepazīt burāšanas norises un virtuvi.

Tiesības rīkot sacensības Latvijas Zēģelētāju savienības pārstāvis jahtklubs "Auda" ieguva nesen notikušajā ORC (The Offshore Racing Congress) kongresā, pārspējot pretendentus no citām valstīm. Stāstot par to, kāpēc Latvijas pārstāvjiem radās ideja un vēlme pretendēt uz čempionāta rīkošanu, jahtkluba "Auda" vadītājs Normunds Mačukāns atzina, ka iemesli ir vairāki. Piemēram, viens no tiem — popularizēt burāšanu un lauzt stereotipus, ka tas ir izmaksu ziņā nepieejams sporta veids un bagātnieku izklaide jeb vaļasprieks. "Lai sarīkotu čempionātu būs jāsakopo nopietni finansiālie un organizatoriskie resursi. Bet tas ir to vērts, jo nedrīkstam vārīties savā sulā un jūrnieku valodā runājot — ir jāiziet plašākos ūdeņos. Mangaļsala ir ideāla vieta, kur attīstīt burāšanu, un tāpēc nepieciešamas dažādas aktivitātes, lai šo vietu un burāšanas sporta veidu padarītu atpazīstamāku, interesantāku un cilvēkiem pieejamāku." Ja kāds domā, ka burāšana ir vidusmēra latvieša rocībai nepieejams sporta un brīvā laika pavadīšanas veids, tad kļūdās. Proti, ja ir vēlme apgūt burāšanas prasmes, tad, piemēram, Mangaļsalas klubā maksa par mēneša nodarbībām ir tikai 80 eiro.

Nodarbojoties ar burāšanu ir iespējams īstenot katra sportista sapni — līdzdalību olimpiskajās spēlēs. Taču, kā uzsver Latvijas Zēģelētāju savienības prezidents, divu olimpisko spēļu dalībnieks, pasaules čempionātu zelta un bronzas medaļu ieguvējs ("Mistral" klasē) Ansis Dāle, tas nebūt nav galvenais, kāpēc burāšana ir lielisks sporta un aktīvās atpūtas veids un būtu ieteicams ikvienam, tostarp bērniem un jauniešiem. "Burāšana palīdz veidot un attīstīt cilvēka intelektu, kā arī norūda raksturu. Tā ir lieliska vispusīgai personības attīstībai, jo tiek apgūts arī daudz dažādu praktisku iemaņu, kas var lieti noderēt arī ikdienas dzīvē. Var teikt, ka burāšana joprojām ir nesakropļots sporta veids, kas cilvēkam gan fiziski, gan emocionāli dod pozitīvus lādiņus, jo galvenais ir —svaigs gaiss, ūdens, vējš un brīvība."

Jahtkluba "Auda"vadītājs N. Mačukāns šajā sakarā atzīst: "Ja tu ar laivu un buru vari savaldīt un likt lietā vēju, ko tad tu vēl nevari izdarīt...? Burāšana audzina raksturu, jo uz ūdens no problēmām nevar izvairīties," un jokojot piebilst: "Ja nu vienīgi, izlecot no laivas. Bet tas nozīmē, ka pirms tam ir jāiemācās labi peldēt un jābūt arī norūdītam. Griez kā gribi, dari ko vēlies — ieguvumi vien."

ORC (The Offshore Racing Congress) ir pasaulē izplatītākā, uz matemātiskiem aprēķiniem balstītā handikapu sistēma burāšanā, kas ļauj dažāda izmēra, tipa, konfigurācijas jahtām sacensties vienā distancē. Tas arī ir galvenais ORC popularitātes iemesls, jo izšķirošais ir cilvēciskais faktors, proti, uzvar tie, kas ir meistarīgāki burātāji un vislabāk tiek galā ar distanci un laika apstākļiem. Cilvēkam, kas neorientējas ORC burāšanā, nedaudz lielāku skaidrību tās niansēs varētu viest piemērs ar populārāku sporta veidu bobsleju. Proti, ja latvieši brauc ar identiskiem bobiem un sliecēm, tad koeficients rezultāta aprēķināšanai varētu būt vienāds, bet par kādu nieku atšķirtos, tikai ņemot vērā vīru un bobsleja kamanu svara rādītājus. Savukārt attiecībā pret vāciešiem, kuru aprīkojumsir augstākā līmenī, būtu aprēķināts attiecīgs koeficients, kas dzēstu Vācijas bobslejistu tehniskās priekšrocības un visu izšķirtu pilotu prasmes un meistarība. Šajā sakarā īsumā jāpiebilst, ka ORC koeficienti katrai jahtu klasei tiek aprēķināti, ņemot vērā dažādas gaitas īpašības dažādos vējos, buru laukumu, masta un ķīļa garumu un citus parametrus līdz pat komandas locekļu kopējam svaram. Tā kā sacensību tiesāšana ir komplicēta, tad Eiropas čempionātu apkalpos starptautiska tiesnešu brigāde15 cilvēku sastāvā.