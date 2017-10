Svētdien Francijas pilsētā Marseļā notikušajā pasaules čempionātā 10 dejās (5 standartdejas + 5 Latīņamerikas dejas) Latvijas dejotāji Marts Puniņš un Dana Jākobsone 36 pāru konkurencē ieguva astoto vietu. Par pasaules čempioniem kļuva Vācijas dejotāji Dumitru Doga un Sāra Ertnere, informēja Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Pasaules čempionātā 10 dejās, kur valsti pārstāv tikai viens pāris, labu rezultātu uzrādījuši Latvijas čempioni šajā deju programmā Marts Puniņš un Dana Jākobsone, kuri 36 pāru konkurencē iekļuva pusfināla divpadsmitniekā un ieņēma 8. vietu, sasniedzot savu augstāko vietu pasaules čempionātos. Šogad februārī Eiropas čempionātā Martam un Danai izdevās iekļūt finālā un izcīnīt 6.vietu, kas deva zināmas cerības uz labāko sešinieku arī pasaules čempionātā, kur divpadsmit žūrijas locekļu vidū bija arī Latvijas tiesnesis Juris Arājs.

Lai arī šogad nepiedalījās četri pāri no pagājušā gada fināla, tomēr klāt bija nākuši citi augsta līmeņa dejotāji, kas mūsējiem uzdevumu iekļūt finālā padarīja sarežģītāku. Otrajā kārtā, ceturtdaļfinālā, "Dūšas deju skolas" pārstāvji uzrādīja 8. rezultātu un pārliecinoši iekļuva pusfinālā, taču no vadošā sešinieka viņi atpalika daudz – vairāk nekā 11,5 punktus. Uzrādot labāku rezultātu savā spēcīgākajā programmā Standartdejās (ST) un par puspunktu apsteidzot rumāņus, M.Puniņš un D.Jākobsone pusfinālā spēja nosargāt astoto vietu, no fināla atpaliekot tos pašus vienpadsmit ar pusi punktus.

Izvirzoties vadībā pēc ST dejām, ar otro rezultātu Latīņamerikas (LA) dejās līderpozīcijas nosargāja un pasaules čempionu titulu ieguva Dumitru Doga un Sāra Ertnere, kuri 2016.gadā palika aiz fināla septītie. Labāko sniegumu LA dejās rādījušie Vinsons Tams un Anastasija Novikova (Kanāda) izcīnīja sudraba medaļas, bet godalgoto trijnieku noslēdza 2015.gadā Rīgā par pasaules čempioniem U21 grupā kļuvušie krievi Jevgēņijs Sveridonovs un Agelīna Barkova. Sesto vietu ieguvušie Igaunijas pāris Kirils Medianovs un Jeļizaveta Semjonova bija vienīgie no Baltijas valstīm, kam izdevās iekļūt finālā.

Līdz šim pasaules čempionātos 10 dejās diviem Latvijas pāriem ir izdevies iekļūt finālā - Agnim Rūjam/Sandrai Suharevskai (1999.g.) un Kārlim Treijam/Anastasijai Krivošejevai (2014.g.), kad abas reizes čempionāti notika Rīgā.