Līdz šim 29 gadus vecais Cirkunovs bija uzvarējis visās četrās UFC cīņās, turklāt neoficiāli viņš tika uzskatīts par vienu no tiem cīkstoņiem, kurš nākotnē varētu pretendēt uz čempiona titulu savā svara kategorijā.

"Tikos ar Mišu un viņa sievu, patiesi jaukiem cilvēkiem, taču viss beidzās ar to, ka viņš atteicās no mana piedāvājuma," Ziemeļamerikas sporta mediju koncerns TSN citē Vaita teikto. "Līdz ar to vairs neesmu ieinteresēts. Neko vairs negrasos piedāvāt, un Cirkunovs to zina."

"Mišu cīnāmies redzēsiet kur citur. Tikai tas nebūs šeit [UFC]," teica Vaits.

Pēc iepriekšējā līguma noslēgšanās Cirkunovs kļuvis par brīvo aģentu un šobrīd var vienoties ar jebkuru citu cīņas organizāciju. Neoficiāla informācija liecina, ka Latvijas cīkstoņa piesaistē ieinteresēta varētu būt "Bellator MMA" organizācija.

Cirkunovs UFC debitēja 2015.gada augustā, bet savā pēdējā cīņā šīs organizācijas paspārnē viņš decembrī jau pirmajā raundā ar žņaugšanas paņēmienu uzveica Ukrainas sportistu Ņikitu Krilovu.

Ieskaitot arī MMA sacensības, Cirkunovs uzvarējis jau astoņās cīņās pēc kārtas. MMA karjerā kopā viņš 15 cīņās guvis 13 uzvaras.

Cirkunovs pirms vairāk nekā 15 gadiem kopā ar vecākiem emigrēja uz Kanādu, kur dzīvo arī pašlaik, tomēr saikni ar Latviju nav zaudējis un, piemēram, par debiju UFC savā tvitera kontā paziņoja latviski.

Cirkunovs ir tikai otrais Latvijas cīkstonis, kurš bijanoslēdzis līgumu ar UFC - 1997.gadā zem šīs organizācijas karoga vienu dueli aizvadīja divkārtējais Eiropas čempions amatieru boksā Jurijs Vauļins.