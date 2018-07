Rinkeviča svara kategorijā līdz 63 kilogramiem zaudējumu piedzīvoja jau pirmajā apakšgrupas cīņā, piekāpjoties spānietei Irēnei Kamusai Ernanesai. Latvijas sportiste tādējādi netika pie iespējas spēlēt laimīgo zaudētāju turnīrā un finišēja ārpus labāko desmitnieka.

Savukārt puišiem Aleksejs Zarudņevs svara kategorijā līdz 81 kilogramam pirmajā kārtā uzveica turku Atu Tunčeru, bet tad zaudēja vācietiem Frederikam Šreiberam.

Arī Zarudņevs neturpināja cīņu par trešo vietu laimīgo zaudētāju sacensībās un šoreiz neierindojās augstā vietā.

Pirms divām nedēļām Eiropas kausa posmā Zarudņevs izcīnīja piekto vietu.

Jau ziņots, ka Latvijas džudists Artjoms Galaktionovs sestdien izcīnīja septīto vietu Eiropas kausa posmā junioriem.

Svara kategorijā līdz 66 kilogramiem Galaktionovs pirmajā apakšgrupas kārtā bija brīvs, bet turpinājumā viņš uzvarēja Jensu Bonu no Dānijas. Savukārt cīņā par vietu apakšgrupas finālā Latvijas džudists zaudēja Nurlanam Osmanovam no Azerbaidžānas.

Tā kā Osmanovs iekļuva pusfinālā, tad Galaktionovs ieguva tiesības piedalīties gandarījuma turnīrā, kurā notika cīņa par trešo vietu. Tur Latvijas sportists vispirms uzveica Janiku Vasemu no Šveices, tad pārspēja arī Jēri van Opstalu no Nīderlandes, bet cīņā par tikšanu mazajā finālā zaudēja Jihonam Kimam no Dienvidkorejas.

Jau ziņots, ka pirms divām nedēļām Galaktionovs ieņēma trešo vietu Polijā notikušā Eiropas kausa posmā junioriem.

Tikmēr maijā Galaktionovs izcīnīja uzvaru Kauņā notikušajā Eiropas kausa posmā junioriem.