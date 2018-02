Latvijas vīriešu florbola izlase Valmierā 2018.gada pasaules čempionāta kvalifikācijas otrajā mačā ar rezultātu 11:1 (7:0, 1:1, 3:0) pārspēja Itāliju, turnīru turpinādama ar vēl vienu pārliecinošu uzvaru.

Latvijas florbolisti spēles pirmajās 18 minūtēs iemeta septiņus bezatbildes vārtus. Otrajā periodā abas komandas apmainījās ar vārtu guvumiem, bet trešajā trešdaļā latvieši iemeta vēl trīs bumbiņas pretinieku cietoksnī.

Latvijas izlasē ar gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Artis Raitums, pa diviem vārtiem guva brāļi Jānis un Andris Rajecki, bet ar vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Toms Akmeņlauks, Morics Krūmiņš, Ingars Matisons un Pēteris Trekše. Vēl mājiniekiem vārtus guva Kārlis Jānis Petrovskis un Artūrs Jurševskis.

Ivars Dišereits Latvijas valstsvienības vārtos atvairīja deviņas no desmit pretinieku mestajām bumbiņām.

Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē tika atzīts Andris Rajeckis.

Vēl šodien grupas favorīte Šveice ar 22:3 (4:1, 6:1, 12:1) sagrāva Islandi, bet Latvijas nākamā pretiniece Krievija nospēlēja neizšķirti 8:8 (3:1, 4:4, 1:3) ar Ungāriju.

Līdz ar to pēc divām spēlēm pa četriem punktiem ir Šveicei un Latvijai, Krievija guvusi trīs punktus, viens punkts ir Ungārijai, bet bez punktiem cīnās Itālija un Islande.

Latvijas florbolisti šo kvalifikācijas turnīru otrdien sāka ar graujošu uzvaru, jo ar 12:1 tika apspēlēta Ungārija. Tikmēr itāļiem šīs sacensības sākušās ar pilnīgi pretēju noskaņojumu, jo ar 2:18 nācās piekāpties Šveicei.

Šī turnīra turpinājumā Latvijas vīri ceturtdien spēkosies ar Krieviju, piektdien duelēsies ar Islandi, bet sestdien kvalifikācijas turnīra noslēdzošajā cīņā būs mačs ar Šveici.

Pasaules čempionāta finālturnīram kvalificēsies četru Eiropas grupu pirmo divu vietu ieguvējas, kā arī divas labākās trešo vietu ieņēmušās komandas.

Latvija pasaules čempionāta finālturnīros piedalījusies desmit reizes, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka - piektajā vietā. Aizpērn savā laukumā notikušajās meistarsacīkstēs latvieši palika desmitie.

Savukārt ungāri piedalījušies divos finālturnīros - 1996.gadā tika gūta desmitā vieta, bet 2012.gadā nācās samierināties ar 14.pozīciju.

Latvijas vīriešu izlases jaunais galvenais treneris Arto Rīhimeki komandas divdesmitnieku paziņoja janvāra sākumā, tāpat tika nosaukts arī rezervistu desmitnieks, no kuriem divi vēlāk tika pamatsastāvā. Edžus Ceriņš, kurš vēl nebija pilnībā atguvies pēc savainojuma, tika aizvietots ar zviedru izcelsmes latvieti Jākobu Kārlsonu. Savukārt pagājušajā nedēļā savainojuma guva viens no visu laiku rezultatīvākajiem spēlētājiem planētas meistarsacīkšu vēsturē Atis Blinds, kura vietā uz izlasi tika izsaukts Ingars Matisons.

Kopumā sastāvā iekļauti 20 florbolisti - divi vārtsargi, septiņi aizsargi un 11 uzbrucēji. Pa četriem florbolistiem ir no "Betsafe"/"Ulbroka" un Talsu NSS/"Krauzera", diviem - no "Lielvārdes"/"Fat Pipe", Cēsu "Lekringa" un Stalbes "Pārgaujas", bet pa vienam no "Rubenes" un Liepājas komandas "Kurši"/"Ekovalis". Pārējie četri izlasē iekļautie florbolisti (brāļi Jānis un Andris Rajeckis, Morics Krūmiņš un Jākobs Kārlsons) spēlē Šveices un Somijas līgās. Sezonu Čehijā iesāka Artūrs Jurševskis, bet viņš pievienojies "Pārgaujai".

Latvijas vīriešu florbola izlase pasaules rangā šobrīd ieņem septīto vietu, kamēr visaugstāk ir Šveice - trešā. Tikmēr Krievija ir 15.vietā, Itālija - 21., Ungārija - 30., bet Islande - 32.pozīcijā.

Pasaules čempionāta finālturnīrs norisināsies šī gada decembra sākumā Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram:

vārtsargi - Jānis Salcevičs ("Lielvārde"/"Fat Pipe"), Ivars Dišereits ("Betsafe"/"Ulroka");

aizsargi - Jānis Rajeckis (Klotenes "Jets", Šveice), Artūrs Jurševskis (Stalbes "Pārgauja"), Morics Krūmiņš ("Nokian KrP", Somija), Toms Bitmanis, Jānis Ragovskis (abi - Talsu NSS/"Krauzers"), Juris Gribusts, Kārlis Jānis Petrovskis (abi - "Betsafe"/"Ulbroka");

uzbrucēji - Gvido Lauga (Stalbes "Pārgauja"), Toms Akmeņlauks ("Lielvārde"/"Fat Pipe"), Andris Rajeckis ("Thurgau", Šveice), Artis Raitums, Andris Blumbahs (abi - Talsu NSS/"Krauzers"), Pēteris Trekše, Aleksandrs Abramovs (abi - Cēsu "Lekrings"), Rolands Kovaļevskis ("Betsafe"/"Ulbroka"), Mihails Kostusevs (Liepājas "Kurši"/"Ekovalis"), Jākobs Kārlsons ("Ticino Unihockey", Šveice).