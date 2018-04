Ceturtdien Tronheimā (Norvēģija) notikušajā izlozē savas pretinieces 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā uzzināja Latvijas vīriešu handbola izlase.

Pirms izlozes Latvijas izlase bija izsēta trešajā grozā, kas nozīmēja, ka mums pretiniekos noteikti nevarēja trāpīties citas šī groza komandas – Lietuva, Šveice, Slovākija, Ukraina, Izraēla un Turcija.

No pirmā groza Latvijai pretiniekos tika ielozēta Slovēnija, no otrā groza Nīderlande, bet no vājākā, ceturtā, groza, Latvijas apakšgrupā tika ielozēta kaimiņvalsts Igaunija.

Visas pretinieces ir pietiekami labi zināmas. Pret Nīderlandi tika spēlēts jau iepriekšējā – 2018.gada – Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, piedzīvojot zaudējumus ar rezultātu 27:29 un 24:25, bet pret Slovēniju 2016.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā (28:39, 20:37). Igaunija savukārt ir bieža viešņa Rīgas domes kausā, kur Baltijas kaimiņi tika pārspēti arī 2017.gada nogalē (25:22). Tāpat Rīgas domes kausā tika spēlēts jau ar pieminēto Nīderlandi (24:29).

Kvalifikācijas turnīrā piedalīsies 32 valstu izlases, kas tiks ielozētas astoņās grupās pa četrām komandām katrā. Gaidāmais kvalifikācijas turnīrs būs plašākais, kāds jebkad ir noticis. Eiropas čempionātam kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Eiropas čempionātam jau kvalificējušās tā organizatores Zviedrija, Austrija un Norvēģija, kā arī esošā Eiropas čempione Spānija. 2020.gadā Eiropas čempionātā pirmoreiz piedalīsies 24 valstu izlases (iepriekš – 16). Eiropas čempionāts norisināsies no 2020.gada 10. līdz 26.janvārim.