Latvijas vīriešu handbola izlase trešdien Slovānijā ar zaudējumu sāka Eiropas čempionāta (EČ) kvalifikācijas turnīru.

Turnīra pirmajā mačā Latvijas valstsvienība viesos ar 21:27 (7:14) piekāpās Slovēnijai, kas pērn pasaules čempionātā izcīnīja bronzas medaļas.

Latvijas valstsvienības sastāvā sešus vārtus guva Māris Veršakovs, kamēr četri vārti Dainim Krištopānam.

Lai arī Latvijas komanda spēli iesāka cerīgi, izvirzoties vadībā ar 3:1, pirmā puslaika turpinājums bija ļoti pieticīgs, jo izdevās gūt tikai četrus vārtus, kamēr slovēņi, jau dodoties lielajā atpūtā, soļoja pretī uzvarai (14:7).

Otrajā puslaikā spēles gaita bija līdzvērtīgāka, tomēr Latvijas handbolisti tuvāk par pieciem vārtiem pietuvoties tā arī nespēja. Noslēgumā Latvija piedzīvoja likumsakarīgu zaudējumu ar 21:27.

Nākamajā mačā Latvija svētdien Valmierā tiksies ar Nīderlandi. Vēl šajā apakšgrupā spēlē Igaunija.

Latvija uz Slovēniju devās 15 spēlētāju sastāvā, traumas dēļ mājās paliekot Austrim Tuminskim, bet pirms otrā mača tiks izsaukts vēl kāds handbolists no paplašinātā kandidātu saraksta.

Pirms izlozes Latvijas izlase bija izsēta trešajā grozā, kas nozīmēja, ka tai pretiniekos noteikti nevarēja trāpīties citas šī groza komandas - Lietuva, Šveice, Slovākija, Ukraina, Izraēla un Turcija. No pirmā groza Latvijai pretiniekos tika ielozēta Slovēnija, no otrā groza Nīderlande, bet no vājākā, ceturtā, groza, Latvijas apakšgrupā tika ielozēta kaimiņvalsts Igaunija.

Visas Latvijas izlases pretinieces ir pietiekami labi zināmas. Pret Nīderlandi tika spēlēts jau 2018. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā (27:29, 24:25), bet pret Slovēniju - 2016. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā (28:39, 20:37). Igaunija savukārt ir bieža viešņa Rīgas domes kausā, kur Baltijas kaimiņi tika pārspēti arī 2017.gada nogalē (25:22). Tāpat Rīgas domes kausā tika spēlēts jau ar pieminēto Nīderlandi (24:29).

Kvalifikācijas turnīrā piedalās 32 valstu izlases, kas tika ielozētas astoņās grupās pa četrām komandām katrā. Gaidāmais kvalifikācijas turnīrs būs plašākais, kāds jebkad ir noticis. Eiropas čempionātam kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Eiropas čempionāta finālturnīram jau kvalificējušās tā organizatores Zviedrija, Austrija un Norvēģija, kā arī esošā Eiropas čempione Spānija. 2020.gadā Eiropas čempionātā pirmoreiz piedalīsies 24 valstu izlases (iepriekš - 16). Eiropas čempionāta finālturnīrs norisināsies no 2020.gada 10. līdz 26.janvārim.

Latvijas handbola izlases kandidātu saraksts:

vārtsargi - Artūrs Kuģis ("Gosswallstadt", Vācija), Raitis Puriņš (Rīgas "Celtnieks");

kreisā mala - Rihards Leja ("Celtnieks");

kreisie ārējie spēlētāji - Aivis Jurdžs ("Leipzig", Vācija), Artūrs Lazdiņš ("Celtnieks"), Nils Kreicbergs ("Tenax"), Normunds Seņkāns ("Latgols");

saspēles vadītāji - Māris Veršakovs ("Pforzheim", Vācija);

labie ārējie spēlētāji - Dainis Krištopāns ("Vardar", Maķedonija), Evars Klešniks ("LiT Tribe Germania", Vācija), Guntis Piļpuks ("Mors", Dānija);

labās malas spēlētāji - Jānis Pavlovičs ("Latgols"), Andis Ērmanis ("Tenax");

līnijas spēlētāji - Ingars Dude ("Limoges Hand 87", Francija), Egils Politers ("Tenax").