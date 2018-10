Latvijas komanda savā laukumā ceturtās apakšgrupas mačā Valmierā ar 29:25 (17:11, 12:14) pārspēja Nīderlandi.

Mača ievadā teicamu sniegumu demonstrēja Māris Veršakovs, Aivis Jurdžs un Ingars Dude, kā rezultātā Latvijas izlase ieguva trīs vārtu pārsvaru. Pēc Daiņa Krištopāna vārtiem Latvijai bija 12:8 pārsvars, bet drīz vien Krištopānam vēl vieni vārti un Latvijas plus pieci (14:9).

Aizsardzībā lielu darba apjomu veica pieredzes bagātais Evars Klešniks, kurš gan jau pirmajā puslaikā nopelnīja divus noraidījumus. Arī puslaika izskaņā latvieši demonstrēja spilgtu sniegumu un pēc 30 minūtēm bija vadībā ar 17:11.

Otrā puslaika sākumā Latvijas izlases sastāvā iniciatīvu uzņēmās Krištopāns, kurš guva divus vārtus pēc kārtas, bet pretinieki uzbrukumā veidoja ātru saspēli un tika līdz kvalitatīviem metieniem. Nīderlandei puslaika gaitā izdevās tikt līdz četriem vārtiem, taču Armanda Uščina vadītā komanda gan nevienā brīdī nesalūza, spēlēja stabili, kontrolēja notikumus spēlē un galarezultātā izcīnīja ļoti svarīgu uzvaru ar rezultātu 29:25.

Jau ziņots, ka turnīra pirmajā spēlē latvieši trešdien viesos ar rezultātu 21:27 piekāpās Slovēnijai, kas pērn pasaules čempionātā izcīnīja bronzas medaļas. Tikmēr Nīderlande ceturtdien savā laukumā ar 35:25 apspēlēja Igauniju.

Pirms izlozes Latvijas izlase bija izsēta trešajā grozā, kas nozīmēja, ka tai pretiniekos noteikti nevarēja trāpīties citas šī groza komandas - Lietuva, Šveice, Slovākija, Ukraina, Izraēla un Turcija. No pirmā groza Latvijai pretiniekos tika ielozēta Slovēnija, no otrā groza Nīderlande, bet no vājākā, ceturtā, groza, Latvijas apakšgrupā tika ielozēta kaimiņvalsts Igaunija.

Visas Latvijas izlases pretinieces ir pietiekami labi zināmas. Pret Nīderlandi tika spēlēts jau 2018.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā (27:29, 24:25), bet pret Slovēniju 2016.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā (28:39, 20:37). Igaunija savukārt ir bieža viešņa Rīgas domes kausā, kur Baltijas kaimiņi tika pārspēti arī 2017.gada nogalē (25:22). Tāpat Rīgas domes kausā tika spēlēts jau ar pieminēto Nīderlandi (24:29).

Kvalifikācijas turnīrā piedalīsies 32 valstu izlases, kas tika ielozētas astoņās grupās pa četrām komandām katrā. Gaidāmais kvalifikācijas turnīrs būs plašākais, kāds jebkad ir noticis. Eiropas čempionātam kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Eiropas čempionāta finālturnīram jau kvalificējušās tā organizatores Zviedrija, Austrija un Norvēģija, kā arī esošā Eiropas čempione Spānija. 2020.gadā Eiropas čempionātā pirmoreiz piedalīsies 24 valstu izlases (iepriekš - 16). Eiropas čempionāta finālturnīrs norisināsies no 2020.gada 10. līdz 26.janvārim.

Latvijas handbola izlases kandidātu saraksts:

vārtsargi - Artūrs Kuģis ("Gosswallstadt", Vācija), Raitis Puriņš (Rīgas "Celtnieks");

kreisā mala - Rihards Leja ("Celtnieks");

kreisie ārējie spēlētāji - Aivis Jurdžs ("Leipzig", Vācija), Artūrs Lazdiņš ("Celtnieks"), Nils Kreicbergs ("Tenax"), Normunds Seņkāns ("Latgols");

saspēles vadītāji - Māris Veršakovs ("Pforzheim", Vācija);

labie ārējie spēlētāji - Dainis Krištopāns ("Vardar", Maķedonija), Evars Klešniks ("LiT Tribe Germania", Vācija), Guntis Piļpuks ("Mors", Dānija);

labās malas spēlētāji - Jānis Pavlovičs ("Latgols"), Andis Ērmanis ("Tenax");

līnijas spēlētāji - Ingars Dude ("Limoges Hand 87", Francija), Egils Politers ("Tenax").