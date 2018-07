Latvijas jaunie karatisti aizvadītajā nedēļas nogalē ar labiem panākumiem piedalījās Starptautiskās Karatē federācijas (WKF) rīkotajā Jaunatnes līgas otrā posma sacensībās Horvātijā, izcīnot godalgotas vietas, informē sporta klubs "ippon.lv".

No Latvijas sportistiem visaugstāko rezultātu šajā turnīrā sasniedza Artūrs Stepanovs, kurš startēja 14-15 gadu vecuma kategorijā līdz 57 kg.

Latvijas sportistam izdevās skaistā stilā uzvarēt pretiniekus no Baltkrievijas, Kanādas, Krievijas, Itālijas un Ukrainas un iekļūt sacensību finālā. Mačā par zeltu Artūrs sīvā cīņā piekāpās Pavlem Dujakovičam no Bosnijas un Hercegovinas, rezultātā - augsta otrā vieta 73 sportistu konkurencē.

Marija Luīze Muižniece 16-17 gadu vecuma grupā līdz 48 kg turnīrā aizvadīja četras cīņas - divas bija uzvaras pret Itālijas sportistēm, kas ļāva iekļūt pusfinālā. Tajā Muižniece piekāpās Rumānijas sportistei Andrejai Stanciu, bet mačā par bronzas medaļu Marijai Luīzei izdevās izraut uzvaru un izcīnīt bronzas medaļu.

Aleksandram Obernihinam (12-13 gadu kategorija līdz 55 kg) uzvarēt pretiniekus no Itālijas, Bosnijas un Hercegovinas, tad sekoja zaudējums Volodimiram Boijevam no Ukrainas, kurš iekļuva finālā. Turnīrā par trešo vietu Aleksandrs uzvarēja Ungārijas sportistu Tasu Sekeliju, bet mačā par bronzu piekāpās Turcijas pārstāvim Šerkanam Aratčelfem - rezultātā cienīga 5. vieta.

Pārējie Latvijas sportisti piekāpās, uzvarot vienu vai vairākas cīņas, bet līdz medaļām tikt šoreiz neizdevās.

Jaunatnes līga ir jauns turnīrs, kuru WKF organizē sportistiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Horvātijas posmā piedalījās 1840 dalībnieki no 74 valstīm.

Pirms tam Horvātijā tika aizvadīts arī Pasaules kausa posms bērniem 10 un 11 gadu vecuma grupās. Turnīrā piedalījās sportisti no 68 valstīm, un Latvijas Karatē federāciju pārstāvēja vairāki klubi.

Medaļas izdevās izcīnīt "Baltijas karatē kluba" sportistiem Oliveram Riteniekam un Akimam Kramnojam U12 kategorijās līdz 35 kg un līdz 40 kg.

Olivers Ritenieks pirmajā cīņa uzvarēja sportistu no Itālijas 5-0, tad sportistu no Anglijas 3-3 (dēļ pirmā punkta pārsvara). Trešajā cīņā Olivers piekāpjas Krievijas pārstāvim 0-3, kurš arī kļuva par sacensību uzvarētāju. Tas nozīmēja, ka Latvijas sportistam bija iespēja cīnīties par bronzas medaļu. Ar rezultātu 2-1 tika uzvarēts Bulgārijas sportists, bet cīņā par trešu vietu Olivers ar 6-4 uzvarēja konkurentu no Krievijas.

Akims Kramnojs uzvarēja sportistus no Serbijas 2-2 (dēļ pirmā punkta pārsvara), tad sportistu no Krievijas 4-0, pēc tam Akims izcīnīja uzvaru pret Baltkrievijas pārstāvi, bet pusfināla ar rezultātu 0-3 zaudēja Krievijas sportistam. Cīņā par trešo vietu Latvijas karatistam ar rezultātu 2-1 uzvara pret Slovēnijas pārstāvi.

Kā zināms, karatē 2018. gadā pirmo reizi tiks pārstāvēts Jauniešu Olimpiskajās spēlēs, bet 2020. gadā — arī olimpiskajās spēlēs Tokijā.