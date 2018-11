Latvijas karatists Kalvis Kalniņš trešdien Madridē sasniedza pasaules čempionāta bronzas finālu, kuru aizvadīs sestdien.

Kalniņam, kurš startē "kumite" grupā svara kategorijā līdz 60 kilogramiem, pirmā kārta bija brīva, bet otrajā viņš ar rezultātu 2:0 pārspēja senegālieti Diufu Saliū.

Savukārt trešajā kārtā Latvijas karatists ar 4:0 guva virsroku pār Dienvidkorejas sportistu Jonu Gudžu, bet ceturtajā kārtā tika pārspēts taizemietis Pūriss Saijasombats.

Ceturtdaļfinālā Kalniņam stājās pretī japānis Naoto Saogo, kuram latvietis piekāpās ar rezultātu 4:6. Saogo pēc tam sasniedza finālu, līdz ar to Kalniņš tika pie iespējas piedalīties gandarījuma turnīrā.

To viņš sāka no trešās kārtas, kurā ar 2:0 pārspēja šī gada Āzijas spēļu čempionu Rifki Ardiansjahu Arrosjīdu no Indonēzijas, tādējādi iegūstot tiesības cīnīties par trešo vietu.

Bronzas finālā latvietis sestdien tiksies ar Darhanu Asadilovu no Kazahstānas.

Kalniņš 2010.gadā ieguva bronzas medaļu pasaules čempionātā. Savukārt Eiropas meistarsacīkstēs viņam ir viena zelta, viena sudraba un divas bronzas medaļas, no kurām pēdējā tika gūta šogad maijā.

Tikmēr pie divām uzvarām šajā čempionātā tika Andrejs Ozerovs, kurš startēja "kumite" grupā līdz 84 kilogramiem, pa vienam panākumam guva Viktorija Rezajeva (-68 kg) un Nikolajs Bodrovs (-67 kg), bet pirmajos dueļos zaudējumus cieta Kristīne Vīča (-50 kg), Liene Prikaza (-55 kg), Alīna Kornišova (-61 kg), Ruslans Sadikovs (-75 kg), Dens Sadikovs (-84 kg) un Kirils Membo ("kata" grupa).

Ceturtdien Latvijas karatisti piedalīsies "kumite" komandu sacensībās.

Karatē 2020.gadā būs Tokijas olimpisko spēļu programmā un šo sacensību dalībniekus noteiks pēc pasaules ranga. Savukārt pasaules ranga punktus iespējams nopelnīt vienīgi premjerlīgas turnīros, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos.