Latvijas visu laiku labākā badmintona spēlētāja Kristīne Šefere 35 gadu vecumā ir nolēmusi pārtraukt badmintonistes karjeru, informē Latvijas Badmintona federācija.

Latvijas badmintona federācija jau otro gadu pēc kārtas pasniegusi Latvijas badmintona Gada balvas. Otro gadu pēc kārtas par labāko spēlētāju tika atzīta Kristīne Šefere.

"“Šo balvu nākamgad noteikti saņems kāda cita Latvijas spēlētāja, jo ir pienācis tas brīdis, kad es pārtraucu savu ilgo spēlētājas karjeru. Paldies visiem, kas man juta līdzi, paldies visiem, kas man ir palīdzējuši! Īpašs paldies manam tēvam un trenerim Arnim Šeferam! Novēlu veiksmes manām līdzšinējām konkurentēm,"” saņemot gada balvu teica Kristīne Šefere.

Aizvadītais 2016.gads Kristīnei Šeferei bija panākumiem bagāts - tika izcīnīta dalītā 9.vieta Eiropas čempionātā, kas ir augstākais Latvijas spēlētāju sasniegums, savukārt Latvijas čempionātā tika izcīnītas visas trīs iespējamās medaļas - sieviešu vienspēlēs un dubultspēlēs, kā arī jauktajās dubultspēlēs. Tādējādi Kristīne Šefere savu sportistes karjeru pārtrauc būdama neuzvarēta.

Šobrīd Latvijas badmintona federācijas reitinga 2.vietā ir Ieva Pope, kas šobrīd dzīvo un trenējas Nīderlandē, bet 3.vietā ir siguldiete Jekaterina Romanova.

Kristīne Šefere pirmo reizi par Latvijas čempioni kļuva 1993.gadā, tobrīd vēl 11 gadu vecumā, uzvarot sieviešu dubultspēlēs pāri ar Daci Šneideri. Latvijas čempionātos zelta medaļas Kristīne Šefere ir izcīnījusi 66 reizes, tai skaitā 16 reizes sieviešu vienspēlēs, 16 reizes jauktajās dubultspēlēs, 21 reizi sieviešu dubultspēlēs. Vēl 13 reizes Kristīne Šefere ir izcīnījusi zelta medaļas Latvijas čempionātos klubu komandām.

Savas karjeras laikā Kristīne Šefere ir spēlējusi piecu valstu komandu līgās vai čempionātos - Dānijā, Nīderlandē, Čehijā, Polijā un Lietuvā.

2015.gadā bija cerības, ka Kristīne Šefere varētu kvalificēties uz Rio Olimpiādi. Kristīne Šefere mērķtiecīgi piedalījās vairākos Pasaules reitinga turnīros tālās valstīs, tai skaitā Jamaikā, Gvatemalā, Meksikā, Marokā un Bahreinā, taču izcīnītā 134.vieta Pasaules badmintona reitingā bija nepietiekoša, lai kvalificētos uz vienu no 38 vietām visprestižākajā badmintona turnīrā - Olimpiskajām spēlēs. Rio no Baltijas valstīm piedalījās tikai divi Igaunijas spēlētāji - Raul Must un Kati Tolmoff, kura paziņoja par karjeras pārtraukšanu vēl atrodoties Rio. Aizvadītās Olimpiskās spēles bija ļoti veiksmīgas Eiropas spēlētājiem, jo tika izcīnītas viena zelta, viena sudraba un divas bronzas medaļas, tādējādi laužot stereotipu, ka badmintonu labi var spēlēt tikai Āzijas spēlētāji.

2015.gada oktobrī Kristīne Šefere pāri ar Ievu Popi Pasaules reitinga dubultspēļu turnīrā Marokā izcīnīja pirmo vietu, un tas joprojām ir vienīgais šāds panākums Latvijas badmintona vēsturē. Savukārt 2015.gada martā Kristīne Šefere izcīnīja bronzas medaļas Pasaules reitinga vienspēļu turnīrā Jamaikā

“Iespējams, daudziem šķiet, ka būt 134.vietā Pasaules reitingā ir nenozīmīgs panākums, taču badmintons ir individuālais sporta veids ar ļoti lielu masveidību. Anglijā vien badmintonu vismaz reizi nedēļa spēlē vairāk nekā pusmiljons spēlētāju, bet pasaulē badmintona spēlētāju skaits pārsniedz 200 miljonus. Tas ir viens no pieciem vispopulārākajiem sporta veidiem pasaulē, un būt 134.vietā pasaulē ir vērtējams kā ļoti liels sasniegums,” uzskata Kristīnes Šeferes tēvs un treneris Arnis Šefers.

No badmintona Kristīne Šefere atvadīties negrasās, bet Rīgas skolēnu pilī palīdzēs tēvam Arnim Šeferem trenēt jaunos badmintonistus, tai skaitā Niku Podosinoviku, kurš tāpat kā Kristīne Šefere, jau otro gadu pēc kārtas tika atzīst par Gada spēlētāju.