Par pasaules čempionēm tika kronēta Zviedrijas izlase, kas finišu sasniedza pēc vienas stundas, 40 minūtēm un 12 sekundēm, par teju trim minūtēm apsteidzot Krieviju. Savukārt uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Somijas izlase, kam Latvija piekāpās par trim minūtēm un desmit sekundēm.

Savukārt no zelta medaļu ieguvējām Latvijas komandu šķīra septiņas minūtes un 33 sekundes.

Pirmo stafetes posmu Latvijas izlases sastāvā veica Dambe, kura to noslēdza augstajā trešajā vietā, atpaliekot vien no Zviedrijas un Somijas. Savukārt Vīķe savā skrējienā atkrita uz piekto pozīciju, priekšā palaižot arī konkurentes no Krievijas un Norvēģijas. Noslēdzošo stafetes posmu Latvijai veica Grosberga, kura ātri vien apsteidza norvēģietes un līdz pat beigām turējās ceturtajā vietā. Tiesa, distances beidzamajos metros viņu apdzina konkurente no Šveices, tāpēc nācās samierināties ar piekto pozīciju.

Sieviešu stafetē kopumā piedalījās 30 komandas.

Piektdien vīru stafetes sacensībās Latvijas orientieristi Andri Jubelis, Mārtiņš Sirmais un Edgars Bertuks izcīnīja septīto vietu.

Par pasaules čempioniem tika kronēti norvēģi, kuri distanci veica vienā stundā, 34 minūtēs un 50 sekundēs, par minūti un 16 sekundēm apsteidzot otrās vietas ieguvēju Franciju, kamēr trešajā pozīcijā bija Zviedrija, kas atpalika divas minūtes un trīs sekundes.

Uzreiz aiz goda pjedestāla palika mājinieki igauņi, kuri čempioniem zaudēja trīs minūtes un 57 sekundes. Savukārt latvieši izcīnīja septīto vietu, uzvarētājiem zaudējot sešas minūtes un 38 sekundes. Līdz piektajai vietai Latvijas orientieristiem pietrūka 17 sekunžu, bet līdz pirmajam sešiniekam – astoņu sekunžu.

Vīru stafetē uz starta izgāja 35 izlases.

Līdz ar to šis pasaules čempionāts ir noslēdzies.

Šī pasaules čempionāta ievadā Grosberga sprinta sacensībās izcīnīja 20. vietu, kamēr jauktajā sprinta stafetē Latvijas komanda bija 12. vietā, kas izlasei šajā disciplīnā ir visu laiku labākais sasniegums. Savukārt Artūrs Pauliņš bija 20. pozīcijā garajā distancē, bet vidējā distancē Sirmais un Dambe izcīnīja attiecīgi 24. un 11. pozīciju.

Pasaules čempionātā orientēšanās skrējienā labākie tika noteikti kopumā piecās disciplīnās – trīs individuālajās (sprintā, vidējā distancē, garajā distancē) un divās stafetēs (jauktajā sprinta stafetē un stafetē).

Latviju šajās meistarsacīkstēs pārstāvēja Edgars Bertuks, Mārtiņš Sirmais, Andris Jubelis, Rūdolfs Zērnis, Artūrs Pauliņš, Dāvis Dišlers, Andris Kivlenieks, Laura Vīķe, Inga Dambe, Sandra Grosberga, Līga Valdmane un Irita Puķīte.

Šī gada pasaules čempionātā Latvijas orientieristiem bija zināmas priekšrocības, jo tas norisinās apvidū, kas līdzīgs Latvijai. Sprinta sacensības notika Igaunijas pilsētā Tartu, bet meža distances veda pa Vitipalu un Reuges apkārtni.

Nākamajā gadā pasaules labākie orientieristi spēkosies Latvijā, kur sportisti par medaļām cīnīsies Siguldas gravās un Rīgas ielās.