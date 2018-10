Nedēļas nogalē Čehijas pilsētā Ostravā notikušajā pasaules čempionātā Latīņamerikas (LA) dejās abi Latvijas sporta deju pāri iekļuva astotdaļfinālā. Vairāk nekā 80 pāru konkurencē Vinsents Toremade un rīdziniece Megija Morīte ieņēma 36.vietu, bet rīdzinieki Maksims Kravčenko un Paula Kukute ierindojās 48.vietā. Par pasaules čempioniem kļuva Armens Caturians un Svetlana Gudino no Krievijas, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Pasaules čempionātā LA dejās Ostravā sacentās 88 pāri no 52 valstīm. Lai tiktu otrajā kārtā astotdaļfinālā, Latvijas pāriem nācās piedalīties pārdejošajā jeb cerību kārtā, ko viņi veiksmīgi pārvarēja un iekļuva labāko 48 pāru vidū. Ļoti blīvajos rezultātos nedaudz augstāk no mūsu pārstāvjiem izdevās tikt Latvijas čempionāta trešās vietas ieguvējiem Toremadem un Morītei, kuri ieņēma 36.vietu. Tikmēr Latvijas čempioniem un Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālistiem Kravčenko un Kukutei nācās samierināties ar 48.vietu, kas ir par trim vietām augstāk nekā pagājušajā gadā.

Finālā par čempionu titulu ļoti līdzvērtīgi cīnījās Armens Caturians/Svetlana Gudino un Marius Balans/Kristīna Mošenska no Vācijas, trijās no piecām dejām uzrādot gandrīz identisku rezultātu. Tomēr beigās virsroku ņēma trīskārtējie Eiropas čempioni Caturians ar Gudino, pirmo reizi kļūstot par pasaules čempioniem. Arī Balanam ar Mošensku 2.vieta ir labākais panākums. Līdzīgajā cīņā par trešo vietu Timurs Imamedinovs un Latvijas dejotāja Ņina Bezzubova pārspēja Krievijas otro pāri. Fināla sešinieku noslēdza Francijas u Ungārijas dejotāji. Labāko rezultātu no Baltijas sasniedza 10.vietu ieguvušie Igaunijas dejotāji Konstantīns Gorodilovs un Dominika Bergmanova, kuri ceturto gadu pēc kārtas dejoja pusfināla.

Abus šos Latvijas pārus, kā arī vairākus citus pasaules čempionātā startējušos varēsim redzēt decembra vidū Pasaules Sporta deju federācijas (WDSF) reitinga turnīrā Rīgā Starptautiskajā sporta deju festivālā "Baltic Grand Prix", kura ietvaros būs arī pasaules čempionāts LA dejās jauniešiem (16-18 g.).