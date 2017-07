Pēdējo divu mēnešu laikā izcīnījuši otro vietu gan Eiropas čempionātā Krievijā, gan Eiropas kausā Ungārijā, Latvijas dejotāji Marts Smolko/Tīna Bazikina (SDK "Golda") bija pretendenti uz ļoti augstu vietu arī Vācijas pilsētā Bādenbādenē notikušajā Pasaules kausā, kas pulcēja 19 deju pārus no 14 valstīm. Sīvākie sāncenši bija Eiropas kausā uzvaru ieguvušie Daniele Sardženti un Uļjana Fomenko no Itālijas, kuri Eiropas čempionātā palika tikai piektie, līdz ar to bija pamatotas cerības, ka šoreiz šo pāru savstarpējā cīņā virsroku varētu ņemt Marts ar Tīnu.

Mūsu dejotāji ieguva pirmo vietu visās piecās dejās, kļūstot par sacensību uzvarētājiem. Viņi pārliecinoši bija pirmie četrās no piecām dejām – sambā, ča-ča-ča, rumbā un džaivā, bet pasodoblē Martam un Tīnai labāko rezultātu izdevās uzrādīt, tikai knapi apsteidzot Itālijas pāri.

WDSF izveidotajā profesionāļu divīzijā ceturtās un nozīmīgākās no "lielā četrinieka" sacensībām – pasaules čempionāts – tiks aizvadīts oktobra beigās Vācijā.