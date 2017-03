Itālijas pilsētā Bassano Delgrapā notikušajā pasaules čempionātā Latīņamerikas (LA) dejās U21 grupā labu rezultātu uzrādījis Latvijas pāris Maksims Kravčenko un Paula Kukute, kas 63 pāru konkurencē iekļuva pusfinālā un ieguva 10. vietu, informē Latvijas Sporta deju federācija.

Par pasaules čempioniem kļuva Slovēniju pārstāvošie Vladislavs Koļesņikovs un Naja Dolenca (attēlā).

Pasaules čempionātā LA dejās U21 grupā (1997.gadā dzimušie un jaunāki), piedalās neierobežots pāru skaits no valsts. Visvairāk, protams, bija mājinieki, bet daudz dalībnieku bija ieradušies no Krievijas. No Latvijas uz Itāliju bija devies viens pāris – Maksims Kravčenko un Paula Kukute. Lai arī viņi kopā dejo tikai pāris mēnešus, Maksimam un Paulai iepriekš ar iepriekšējiem partneriem ir bijuši panākumi, tāpēc no jaunizveidotā dueta tika gaidīti labi rezultāti.

Kravčenko ar Kukuti pārvarēja pirmās trīs kārtas un pārliecinoši iekļuva pusfinālā, kur šoreiz divpadsmit pāru vietā dejoja četrpadsmit. Apsteidzot portugāļus, krievus, vāciešus un slovēņus, bet piekāpjoties itāļiem un krieviem, mūsu pāris sīvā konkurencē un blīvos rezultātos ieņēma 10. vietu.

Līdz ar to starts čempionātā Kravčenko un Kukutei uzskatāms par izdevušos, jo pagājušā gadā Maksims ar iepriekšējo partneri 80 pāru konkurencē palika 40. vietā.

Pārliecinošu uzvaru svinēja pusgadu kopā dejojošie Vladislavs Koļesņikovs un Naja Dolenca, par piecām dejām nopelnot kopā 149,642 balles. Tikmēr cīņā par otro vietu divi pāri gandrīz ieguva identisku vērtējumu, tomēr poļiem Bartošam Levandovskim un Anna Valahovskai par 0,07 ballēm izdevās apsteigt pirms diviem mēnešiem Rīgā pasaules čempionātā jauniešiem 5. vietu ieguvušos Rafaello Brankato/Amadīnu Vanbīsbruku no Francijas. Fināla sešinieku noslēdza Moldovas, Krievijas un Itālijas pāri.

Nākamais pasaules čempionāts U21 grupai ir paredzēts Standartdeju programmā, un tas notiks 13. maijā Latvijā – Salaspils Sporta namā.