Latvijas sieviešu izlases kandidātu sarakstā mēnesi pirms pasaules čempionāta iekļautas 23 "Elvi Florbola līgas" spēlētājas un četras leģionāres, vēsta Latvijas Florbola savienība (LFS).

No 1. līdz 9.decembrim Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā norisināsies pasaules čempionāta florbolā sievietēm 11. finālturnīrs, kurā piedalīsies arī Latvijas sieviešu izlase.

Sestdien Latvijas valstsvienības kandidātes galvenā trenera Jurija Fedulova vadībā aizvada vienas dienas treniņnometni Kocēnos, bet jau nākamnedēļ dosies uz sešu nāciju turnīru, kas notiks Slovākijas pilsētā Nitrā.

Uz treniņnometni Kocēnu sporta namā Fedulovs uzaicinājis 23 florbolistes, kuras spēlē "Elvi Florbola līgā" sievietēm. Vislielākā pārstāvniecība ir no čempionvienības Kocēnu "Rubenes" - desmit spēlētājas, sešas florbolistes uzaicinātas no vicečempiones Rīgas NND sastāva, pa trim - no Cēsu "Lekringa" un "Ķekavas", bet viena - no "Ķekavas Bulldogs". Savukārt četras leģionāres - uzbrucējas Līga Garklāva, Evelīna Garbare un Diāna Isjomina, kā arī vārtsardze Lauma Višņevska uz treniņnometni netika izsauktas, toties palīdzēs izlasei turnīrā Nitrā.

Latvietes sešu nāciju turnīrā Slovākijā, kas notiks no 3. līdz 5.novembrim, būs vienā apakšgrupā ar Slovākijas un Polijas valstsvienību. Piektdien latvietes krustos nūjas ar polietēm, bet sestdien ar mājiniecēm slovākietēm. Tām komandām, kuras kvalificēsies pusfinālam, jau sestdien būs jāaizvada pa vēl vienai spēlei. Svētdien, 5. novembrī, turnīrā notiks spēles par vietām.

Pasaules čempionātā, kas notiks Bratislavā, Latvijas izlase ielozēta vienā apakšgrupā ar somietēm, norvēģietēm un čehietēm. Somijas izlase ir pašreizējā pasaules vicečempione, Čehijas valstsvienība iepriekšējā pasaules čempionātā ierindojās ceturtajā vietā, bet norvēģietes ieņēma tikai devīto vietu. Latvietes jau divus čempionātus pēc kārtas izcīnījušas augsto piekto vietu.

Latvijas sieviešu florbola izlases kandidātu saraksts:

Vārtsardzes - Jana Filipsone (NND), Kristīne Kirilova ("Ķekava"), Lauma Višņevska (Jēvles "Stromsbro", Zviedrija);

Aizsardzes - Gunita Kārkliņa, Linda Lubgāne (abas - NND), Elizabete Pavlovska, Laura Gaugere, Evita Rudzīte, Juta Muravska, Madara Adamane, Linda Līce (visas - "Rubene"), Gundega Vancāne ("Ķekava");

Uzbrucējas - Paula Egle, Santa Torstere, Ieva Priede (visas - NND), Anna Ankudinova ("Ķekavas Bulldogs"), Džeina Eglīte, Monika Džigure, Paula Sloģe (visas - "Lekrings"), Rebeka Laure, Lība Daija Mikova, Zeltīte Bankava, Ieva Ločmele (visas - "Rubene"), Elīza Elizabete Bērziņa ("Ķekava"), Diāna Isjomina, Līga Garklāva (abas - Oslo "Grei", Norvēģija), Evelīna Garbare (Bernes-Burgdorfas "Wizards", Šveice).