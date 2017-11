Bukarestē pasaules čempionātā Latīņamerikas (LA) dejās junioriem nedēļas nogalē atzīstamu panākumu guvuši Latvijas dejotāji Ņikita Toms un Laura Stūraine, otro gadu pēc kārtas iekļūstot pusfinālā un izcīnot 10. vietu 67 pāru konkurencē, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Toms ar Stūraini desmitniekā iekļuva arī pirms trim nedēļām pasaules čempionātā 10 dejās, kad izcīnīja 8. vietu. Par labākajiem junioriem pasaulē LA dejās tika kronēti Germans Pugačovs un Ariadna Tišova no Krievijas.

No pavasara arvien labāku sniegumu rādošie un augstākos rezultātus no Latvijas starptautiskajā arēnā sasniedzošie ventspilnieks Ņikita Toms un rīdziniece Laura Stūraine (Deju studija "ORO") bija galvenie favorīti no mūsu abiem pāriem. Tāpat uz labu rezultātu cerēja Latvijas čempionātā pirmo vietu ieguvušie un nu jau SDK "Dzintars" pārstāvošie rīdzinieki Aleksis Visockis un Keita Ziemele. Abi Latvijas pāri pārliecinoši pārvarēja pirmās divas kārtas un iekļuva ceturtdaļfinālā labāko 24 vidū.

Ceturtdaļfinālā no 45 maksimālajiem punktiem Toms ar Stūraini nopelnīja 29 un ar devīto rezultātu otro gadu pēc kārtas nodrošināja stabilu vietu pusfinālā, kurā šoreiz iekļuva 13 pāri. Tikmēr Visockis ar Ziemeli ieguva uz pusi mazāk punktu (16) un savā debijā pasaules čempionātā ieņēma 17.vietu, kas arī ir labs rezultāts, jo viņi apsteidza trīs ceturtdaļas no saviem konkurentiem.

Pusfinālā tikušie Niķita ar Lauru turpināja rādīt ļoti labu sniegumu un apsteidza trīs konkurentus. Līdz ar to Ņikita Toms un Laura Stūraine izcīnīja 10.vietu, tādējādi visos trijos savas karjeras pasaules čempionātos ne tikai iekļūstot pusfinālā, bet arī tiekot labāko desmitniekā.

Cīņa par čempionu titulu izvērtās ārkārtīgi spraiga, jo tajā iesaistījās trīs pāri – divi Krievijas un viens Rumānijas. Krievijas vicečempioni uzvarēja pirmajā dejā Sambā, taču pēc tam ieņēma trešo vietu. Tikmēr Krievijas labākais pāris Pugačovs ar Tišovu uzvarēja Ča-ča-čā un Pasodoblē, bet rumāņi Marius Nitu un Joanna Josuba saņēma labāko vērtējumu Rumbā un Džaivā, abiem iegūstot vienādu punktu skaitu. Piemērojot punktu skaitīšanas jeb skeitinga sistēmu, uzvara pienācās krieviem, bet mājiniekiem tika sudraba medaļas. Tikmēr fināla sešinieku noslēdza Francijas, otrs Rumānijas un Igaunijas pāris.