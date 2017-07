Latvijas sporta deju pāris Edgars Līnis un Elīza Ancāne bija tuvu finālam Polijas pilsētā Vroclavā notikušajās pasaules spēlēs, standartdeju programmā (ST) 24 pāru konkurencē ieņemot 7.vietu. Par uzvarētājiem tāpat kā 2013.gadā Kolumbijā kļuva Vācijas dejotāji Benedeto Ferudžia un Klaudija Kolere, informēja Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Pēc 12 gadu pārtraukuma pasaules spēles atgriezās Eiropā, jo šoreiz tās uzņēma Vroclava. Šajās sacensībās var sacenties vienkopus profesionāļi un amatieri. Atšķirībā no pasaules un Eiropas čempionātiem var būt pārstāvētas 24 valstis, ieskaitot arī pāris eksotiskās kā Koreja un Ekvadora, un var startēt tikai viens pāris no valsts. Līdz ar to Latvija bija pārstāvēta tikai ST dejās, jo šajā deju programmā mūsu pāri ir daudz augstāk pasaules rangā nekā Latīņamerikas dejās. Ņemot vērā dalībnieku sastāvu, Edgaram Līnim un Elīzai Ancānei bija iespējas pacīnīties par iekļūšanu fināla sešiniekā.

Ceturtdaļfinālā Latvijas čempionāta pirmās vietas ieguvēji uzrādīja 7. rezultātu, pavisam nedaudz piekāpjoties sāncenšiem no Polijas un Ungārijas un pārliecinoši tiekot pusfinālā. Arī pusfinālā atkārtojās līdzīgs scenārijs, un pasaules rangā 15.vietu ieņemošie Edgars ar Elīzu pavisam nedaudz piekāpās saviem sīvākajiem sāncenšiem, sacensības noslēdzot 7. vietu, bet poļiem un ungāriem iekļūstot finālā. Līdz ar to SDK "Dzintars" pāris atkārtoja savu kluba biedru Andreja Rogovenko/Annas Vorončukas sasniegto pirms četriem gadiem Kolumbijas pilsētā Kali.

Uzvaru svinēja galvenie favorīti un vadošais pāris Pasaules Sporta deju federācijas (WDSF) Profesionāļu divīzijā Benedeto Ferudžia un Klaudija Kolere, kas aiz sevis atstāja pasaules čempionus amatieriem Dmitriju Žarkovu un Olgu Kuļikovu no Krievijas. Lietuvas čempioni Evaldas Sodeika un Ieva Žukauskaite nopelnīja bronzas medaļas. Tikmēr lielisks panākums pasaules čempionātā U21 grupā neveiksmi piedzīvojušajiem Polijas vicečempioniem Mateušam Brzozovskim un Justinai Mozdoneikai, kuri Vroclavā izcīnīja 5.vietu. Igaunijas vicečempioni Ergo Luks un Baile Orba un ierindojās 15.vietā, līdz pusfinālam pietrūkstot nieka 0,008 punktiem.

Pasaules spēles pirmo reizi tika aizvadītas 1981.gadā, un tās tāpat kā Olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Šajā sporta forumā sportisti sacenšas vairākos sporta viedos, daļa no kuriem pretendē uz iekļaušanu Olimpiskajās spēlēs.