Malaizijā notiekošajās sacensībās Pasaules kausā standartdejās (ST) ļoti labu rezultātu uzrādījuši Latvijas dejotāji Edgars Līnis un Elīza Ancāne, 27 pāru konkurencē finālā izcīnot 4.vietu. Par kausa ieguvējiem kļuva pasaules rangā ceturtajā vietā esošie itāļi Frančesko Galupo un Debora Pačīnī, informēja Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Pasaules kauss, tāpat kā pasaules čempionāts notiek reizi gadā. Vienīgi atšķirībā no pasaules čempionāta kausā piedalās tikai viens pāris no valsts. Uz Malaizijas dienvidu pilsētu Džohorbahru bija devušies 27 valstu pāri.

Pagājušajā gadā Pasaules kausā Itālijā Edgars Līnis un Elīza Ancāne palika tūdaļ aiz fināla 7.vietā, bet, ņemot vērā dalībnieku sastāvu šogad, Malaizijas sacensībās Latvijas ranga līderiem bija ļoti labas izredzes tikt labāko sešiniekā. To viņi arī pārliecinoši paveica. Pēc šī gada "Grand Slam" turnīru rezultātiem trīs izteiktāki favorīti uz godalgām bija Itālijas, Austrijas un Krievijas pāri. Savukārt šogad Eiropas čempionātā pusfinālā dejojušajiem Līnim ar Ancāni izdevās revanšēties par zaudējumu pirms divām nedēļām "Grand Slam" turnīrā Štutgartē konkurentiem no Dānijas un Vācijas. Līdz ar to mūsu pāris ieguva 4.vietu, kas ir abu labākais sasniegums.

Ieņemot pirmās vietas visās piecās dejās, uzvaru izcīnīja pasaules čempionāta finālisti Galupo un Pačīnī no Itālijas. Otro vietu ieguva Austrijas čempioni Vasilijs Kirins un Jekaterina Prozorova, bet bronzas medaļas nopelnīja Krievijas ceturtais pāris Jevgēņijs Ņikitins un Anastasija Miļiutina.