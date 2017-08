Vīgants 15km distancē pēdējos metros pārspēja sīvākos konkurentus no Zviedrijas un Itālijas, izcīnot uzvaru, bet Aizkraukles SS pārstāve Eiduka pakāpās no astotās uz trešo vietu, atkārtojot pagājušajā gadā paveikto.

Svētdien Latvijas Slēpošanas federācijas un Madonas novada domes rīkotā pasaules kausa rollerslēpošanā trešā posma noslēgumā dalībnieki "Smeceres sila" slēpošanas trasē sacentās iedzīšanā, ņemot vērā piektdien sprintā un sestdien klasiskā stila distancē uzrādītos rezultātus. Tas, ka junioriem otrajā vietā atrodošais Raimo Vīgants tiks pie trešās godalgotās vietas, bija diezgan droši, taču sprintā un klasiskā stila distancē otro vietu ieguvušajam madonietim bija reālas iespējas izcīnīt pirmo uzvaru šajā posmā, jo līderis Gabrielas Strīds no Zviedrijas 15km (6x2,5km) iedzīšanu uzsāka 13 sekundes priekšā mūsu labākajam junioru slēpotājam. Daiņa Vuškāna audzēknis jau pirmajā aplī noķēra šogad pasaules čempionātā rollerslēpošanā bronzas medaļu izcīnījušo zviedru, taču distances vidusdaļā, abiem līderiem nedaudz pietaupieties, pievienojās arī pasaules kausa kopvērtējuma līderis Frančesko Bekis. Tā viņi trijatā nobrauca līdz pat pēdējā sestā apļa beigu daļai, kad 200 metrus pirms finiša izšķirošo rāvienu uzsāka Madonas BJSS pārstāvis. Raimo izmantoja sava sprintera dotības, apsteidzot abus konkurentus par sekundi, un noslēdza pasaules kausa posmu savā dzimtajā pilsētā ar uzvaru, izcīnot pirmo vietu otro reizi karjerā, jo pirms dieviem gadiem viņš bija ātrākais Pasaules kausa posmā sprintā Madonas centrā.

Patrīcijai Eidukai 10km (4x2,5km) izcīnīt godalgu bija sarežģītāks uzdevums, jo viņa atradās astotajā vietā 40 sekundes aiz divām līderēm, bet trešajā vietā atrodošā krieviete Aļona Ļipatova startēja 19 sekundes priekšā. Pirmajā aplī Aizkraukles SS pārstāve noķēra dažas sekundes priekšā esošās konkurentes un atradās triju slēpotāju grupiņā no 4.-6.vietai, bet pēc otrā apļa jeb pusdistances mūsu slēpotāja atradās kvartetā no 3.-6.vietai, līderēm zaudējot 45 sekundes. Pasaules čempionāta 6. vietas ieguvēja rollerslēpošanā Ļipatova atpalika pēdējā apļa vidū, bet trešās vietas liktenis izšķīrās finiša spurtā, kur Patrīcija spēja apsteigt Zviedrijas junioru čempionāta 6.vietas ieguvēju distanču slēpošanā Kristīni Akselsoni un pasaules kausa vicelīderi rollerslēpošanā itālieti Kiaru Bekisu. Līdz ar to Ingus Eiduka meita un audzēkne paveica lielisku darbu un otro gadu pēc kārtas iedzīšanā pakāpās uz trijnieku, izcīnot otro godalgu karjerā pasaules kausā rollerslēpošanā juniorēm. Uzvaru izcīnīja pasaules junioru čempionāta 35.vietas ieguvēju distanču slēpošanā ukrainiete Jūlija Krola, bet otrā bija septiņas sekundes vēlāk finišējusī 11. ātrākā Zviedrijas junioru sprintere Hanna Abrahamsona.

Pieaugušo grupā Latvijai arī arēja būt vieta desmitniekā, taču pēc divām dienām sesto vietu ieņemošā Kitija Auziņa svētdien nestartēja. Tikmēr visaugstāko vietu no mūsējiem pieaugušo grupā ieguva Ronalds Krams, kurš pakāpās uz 12.vietu (+6:14), bet 15.vietā finišēja siguldietis Ingmars Briedis. Sievietēm no 16 dalībniecēm Andai Muižniecei, trasē dodoties kā piecpadsmitajai, izdevās apsteigt Krievijas sprinteri, bet vairāk nekā minūti priekšā startējusī baltkrieviete izstājās, līdz ar to vienīgajai mūsu pārstāvei sanāca pakāpties uz 13.vietu (+4:44).