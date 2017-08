Pasaules kausa orientēšanās sportā stafetē Cēsīs Latvijas vīru komanda - Andris Jubelis, Edgars Bertuks un Rūdolfs Zērnis - izcīnījuši piekto vietu, kas Latvijas izlasei ir vēl nebijis sasniegums tik lielā konkurencē, kāda ir Pasaules kausā. Savukārt dāmu komanda ierindojusies sestajā vietā, portālu "Delfi" informēja Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) pārstāvji.

Pēc pirmā etapa A. Jubelis finišā ieradās kopā ar līderu grupu, atpaliekot vien 45 sekundes no tā brīža līdera Floriana Šneidera no Šveices trešās komandas. Stafeti turpināja Bertuks, noturot komandu arvien TOP 10, bet ļoti labs sniegums trešā etapa veicējam Rūdolfam Zērnim, kurš finišā bija septītais ātrākais, atpaliekot vien četras minūtes 30 sekundes no uzvarētāja, Zviedrijas otrās komandas pārstāvja Viljama Linda, norāda LOF pārstāvji.

LOF informē, ka nāciju kopvērtējumā komandas iegūtais rezultāts Latvijai deva piekto vietu, kas ir nebijis augsts sasniegums tik lielā konkurencē, kāda tā ir Pasaules kausā.

"Fiziskā kondīcija man varbūt nebija tā pati labākā, bet ar startu noteikti varam būt gandarīti. Izejas pozīcija bija ļoti laba - sākumā jutu, ka paņēmu pārliecinoši savu pirmo farstu, biju tur savai grupai priekšā. Distanci veicu praktiski nekļūdoties, visus etapus veicu stabili. Tā arī līdz galam. Beigās gan, jāsaka, ka nebija variantu pret norvēģi, viņš burtiski no manis aizskrēja. Šodien neko daudz vairāk nevarēju," tā sacīja Zērnis.

Starp visām finišējušām komandām Latvijas otrai vīru komandai, kurā startēja Dāvis Dišlers, Uldis Upītis un Jānis Tamužs, 25. vieta, uzvarētājiem zaudējot 18 minūtes 28 sekundes, bet Latvijas trešajai komandai, kurā Jānis Kūms, Artjoms Rekuņenko un Andris Kivlenieks, 33. vieta.

Tikmēr uzvaras laurus plūca Zviedrijas komanda ar Jonas Landersonu, Albinu Rīdefeltu un Viljamu Lindu tās sastāvā. Sudraba medaļu ieguva Šveices komanda, bet bronza - Krievijas komandai.

Arī sieviešu konkurencē Latviju Pasaules kausa stafetēs pārstāvēja trīs komandas. Labākais rezultāts - sestā vieta - Latvijas pirmajai komandai, kurā startēja Inga Dambe, Laura Vīķe un Sandra Grosberga.

Pirmo etapu veica Dambe, kura stafetes maiņu starp 30 konkurentēm sasniedza 17. vietā, četras minūtes 26 sekundes aiz līderēm no Zviedrijas. Uzlabot rezultātu, komandu paceļot divas vietas augstāk, izdevās Laurai Vīķei, taču ar īpaši veiksmīgu sniegumu Sandrai Grosbergai Latviju nāciju kopvērtējumā izdevās ierindot sestajā vietā.

"Es izdarīju visu, ko varēju. Zināju, ka komandas biedrenēm nebija sanācis tas, ko sākumā bijām planojušas. Pie pirmā punkta, kad panācu trīs komandas, kas startēja pirms manis, sapratu, ka laikam par kaut ko varam pacīnīties. Ja godīgi, pirms starta bija sajūta, ka iespēja startēt mājās, savā mežā, man nebūs nekad dzīvē, tāpēc vienkārši spēju savākties un izdarīt to, ko es šeit protu izdarīt. Tāpēc - viss bija kārtībā. Tehniski distance bija daudz vieglāka nekā vakar. Arī redzamība bija labāka - man bija iespēja pieķert meitenes klāt, jo redzēju viņas sev priekšā," pēc finiša sacīja Sandra Grosberga.

Latvijas otrā komanda, kurā startēja Līga Valdmane, Irita Puķīte un Laura Leiboma, starp visām komandām finišēja 21. vietā, uzvarētājām kopumā zaudējot 28 minūtes 51 sekundi, bet Latvijas trešajai komandai, kurā startēja Latvijas juniores - Signe Sirmā, Vilma Alberinga un Magda Cigle - 27. vieta, atpaliekot mazliet vairāk nekā 48 minūtes. Jāpiemin gan, ka šī bija viņu pirmā pieredze tik augsta līmeņa orientēšanās sacensībās.

Uzvaru izcīnīja Šveices komanda ar Elēnu Rosu, Jūliju Grosu un Sabīni Hausvirtu tās sastāvā. Pašā finiša spurtā ļoti dinamiska cīņa notika starp Šveices un Zviedrijas komandu trešā etapa veicējām, tomēr Hausvirta no Šveices izrādījās par vienu sekundi ātrāka nekā Aleksandersone no Zviedrijas, līdz ar to Zviedrijas komanda palika otrajā vietā. Bronzas medaļu tikmēr izcīnīja Somijas trešā komanda ar Kirsī Nurmi, Mia Nitjenu un Annu Hātaju tās sastāvā.

Sacensībās, kas orientēšanās sportā nozīmīguma ziņā ir tūlīt aiz pasaules čempionāta, piedalās apmēram 260 sportisti no 27 valstīm.

2017. gada Pasaules kausa uzvarētāji tiks noteikti pēc kopumā desmit sacensībām četrās valstīs. Pasaules kausa pirmais posms šogad maija beigās notika Somijā, tālāk sekoja Pasaules kausa posms Igaunijā, savukārt pēc Latvijas posma septembra un oktobra mijā notiks etaps Šveicē.

Pasaules kausa rangā šobrīd augstākās vietas starp Latvijas sportistiem ieņem Grosberga, kura atrodama 41. vietā sieviešu konkurencē un Pauliņš, kurš ieņem 47. pozīciju vīriešu konkurencē. Dāmu konkurencē Dambe ir 44., Puķīte 75., bet Valdmane 88. vietā, bet vīru konkurencē Sirmais ir 65., Zērnis 70., bet Jubelis 77. pozīcijā. Šajā rangā nav Latvijas vadošā orientierista Bertuka, jo viņš šogad operācijas dēļ startējis tikai pasaules čempionāta stafetē, kas rangā neskaitās.

Jūlija sākumā Igaunijā notikušajā pasaules čempionātā vidējā distancē Dambe izcīnīja 11. vietu, bet Grosberga ierindojās 26. pozīcijā. Savukārt vīriem Sirmais izcīnīja 24. vietu, bet Jubelis bija 28. pozīcijā.

Kā zināms, nākamajā gadā no 4. līdz 11. augustam Latvijā risināsies pasaules čempionāts - sprinta sacensības tiks aizvadītas Rīgas ielās, kamēr pārējie starti notiks Siguldas apkārtnē.

Līdz šim vienīgo reizi Pasaules kausa posms Latvijā noticis 1996. gadā.

Šim Pasaules kausa posmam sieviešu konkurencē pieteiktas desmit Latvijas orientieristes - Inga Dambe, Laura Vīķe, Sandra Grosberga, Irita Puķīte, Līga Valdmane, Elizabete Blūmentāle, Laura Leiboma, Signe Sirmā, Vilma Alberinga un Magda Cigle. Savukārt vīriešu konkurencē Latviju pārstāv 11 sportisti - Andris Jubelis, Rūdolfs Zērnis, Edgars Bertuks, Mārtiņš Sirmais, Artūrs Pauliņš, Artjoms Rekuņenko, Dāvis Dišlers, Andris Kivlenieks, Uldis Upītis, Jānis Tamužs un Jānis Kūms.