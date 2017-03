Nedēļas nogalē sporta centra "Kleisti" slēgtajā manēžā notika Latvijas jāšanas sporta ziemas čempionāta otrais, izšķirošais posms iejādē, un tika pasniegti kausi godalgoto vietu ieguvējiem vairākās jātnieku vecuma un meistarības grupās.

Latvijas ziemas čempiona titulu pieaugušo konkurencē izcīnīja pēc Vidējās balvas II plus "Grand Prix" (ja rezultāts pārsniedz 60%, tiek pieskaitīti 3%) rezultātiem un Mazās balvas, Vidējās balvas I rezultātiem. Kopvērtējumā uzvaru izcīnīja Terēze Rozenberga ar zirgu Kivi (JSK "Mežstrazdiņi"), sasniedzot rezultātu 138,30%, otrajā vietā Airisa Penele ar "Licenciado JF" (z/s "Lielceri") 136,40%, trešā – Olga Šakurova ar Dafino (RJSK) 135,43%.

"Esmu ļoti apmierināta ar šajā ziemas čempionātā paveikto, un ir labi padarīta darba sajūta. Īpaši veiksmīgs bija otrais posms. Liels paldies trenerei Gunai Lojai, kura man palīdz strādāt ar zirgu Kivi nu jau vairāk nekā gadu. Zirga sniegumā ir jūtams progress, kļūst arvien vieglāk saprasties ar viņu. Savukārt ar zirgu Kvarcs man palīdz strādāt Villija Zeltiņa, un arī ir labi panākumi, jo tagad jau startējam Mazajā balvā," pēc sacensībām teica Ziemas čempionāta uzvarētāja Terēze Rozenberga.

Latvijas Jātnieku federācijas ģenerālsekretāre Kristīne Lisovska: "Ziemas čempionāts aizvadīts veiksmīgi. Ir tik daudz dalībnieku, ka starti risinājās no agra rīta līdz vēlam vakaram, un, iespējams, nākamgad jādomā par katra posma sarīkošanu divās dienās. Aug arī sportistu kvalitatīvais sniegums, nesenie juniori izauguši par jaunajiem jātniekiem un startē Mazajā balvā, un par to ir liels prieks. Paldies visiem dalībniekiem, treneriem, zirgu īpašniekiem un sacensību rīkotājai komandai par ieguldīto darbu!"

2. posma uzvarētāji. "Grand Prix" – Terēze Rozenberga ar Kivi (JSK "Mežstrazdiņi") 66,47%; Vidējā balva I – Airisa Penele ar "Licenciado JF" (z/s "Lielceri") 68,29%; Mazā balva – Olga Šakurova ar Dafino (RJSK) 68,11%; Shēma III – Olga Šakurova ar "Lord Nelson" (RJSK) 68,33%; Jaunie jātnieki – Laura Ivanova ar Radamiru (JSK "Ambers") 67,54%; Juniori – Beate Jurševska ar Luvru (LSVK "Harmonija") 63,56%; Bērni – Alise Grēta Baranovska ar "Iron Lady" (JSK "Reiteri") 68,37%; Shēma II, atvērtā klase – Agnese Kukaine ar "King of the Dance" (JSK "Temperaments") 68,36%; Shēma II, amatieri – Liene Cepurīte ar Roidu (z/s "Tīraines staļļi") 67,58%; Shēma I, atvērtā klase – Terēze Rozenberga ar "Pegasus Dream Dancer" (JSK "Mežstrazdiņi") 68,75%; Shēma I, amatieri – Maksims Kadnikovs ar "Catch Me" (z/s "Lielceri") 67,60%; Paralimpiskā iejāde, shēma Grade I – Mareks Jedinaks ar Princi-Narcisu (JSK "Mežstrazdiņi") 64,73%.

Latvijas Republikas Ziemas čempionāts iejādē, kopvērtējums

"Grand Prix"

1. Terēze Rozenberga ar Kivi (JSK "Mežstrazdiņi") 138,30%

2. Airisa Penele ar "Licenciado JF" (z/s "Lielceri") 136,40%

3. Olga Šakurova ar Dafino (RJSK) 135,43%

Shēma III

1. Kristīna Rozīte ar "Korelli" (JSB "Lagoss Dressage") 132,35%

2. Jūlija Pumpure ar Vivaldi (RJSK) 132,20%

3. Agnese Kukaine ar "Funky" (JSK "Temperaments") 132,11%

Shēma II, amatieri

1. Diāna Suvorova ar "Dreams come true" (LSVK "Harmonija") 134,69%

2. Gunita Šumska-Žagata ar "Dustinov V" (z/s "Lielceri") 133,05%

3. Liene Cepurīte ar Roidu (z/s "Tīraines staļļi") 132,08%

Shēma II, atvērtā klase

1. Elza Zaķe ar "Coco Chanel" (SK "Drostalas") 133,20%

2. Kristīna Rozīte ar Kostariku (JSB "Lagoss Dressage") 130,59%

3. Aleksandra Sīle ar "Lauren" (RJSK) 128,25%

Shēma I, atvērtā klase

1. Terēze Rozenberga ar "Pegasus Dream Dancer" (JSK "Mežstrazdiņi") 136,90%

2. Elza Zaķe ar "Biryuzan B" (SK "Drostalas") 134,25%

3. Linda Žogota ar Puķu Karalieni (JSK "Mežstrazdiņi") 123,16%

Shēma I, amatieri

1. Maksims Kadnikovs ar "Cate Me" (z/s "Lielceri") 133,99%

2. Sanita Auniņa ar Dakāru (Biedrība "LMPF") 130,68%

3. Laima Sabīne Jansone ar Rou-Bellami (JSS "Kleisti") 124,53%

Jaunie jātnieki

1. Sabīne Irbe ar Dinu (RJSK) 130,63%

2. Everita Daubure ar Luvru (LSVK "Harmonija") 126,77

3. Everita Daubure ar "Lady Sun" (LSVK "Harmonija") 125,14%

Juniori

1. Ilva Lazdiņa ar "Flamenco" (LSVK "Harmonija") 126,96%

2. Ieva Renāte Pētersone ar Karlo (JSB "Lagoss Dressage") 125,63%

3. Sintija Ģīle ar Gundegu (JSK "Temperaments") 125,47%

Bērni

1. Aleksandra Sīle ar "Lauren" (RJSK) 136,05%

2. Sintija Elizabete Apsīte ar Doloresu (JSK "Reiteri") 133,02%

3. Alise Grēta Baranovska ar "Iron Lady" (JSK "Reiteri") 131,80%