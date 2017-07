Lielbritānijas Loka šaušanas federācija ("Archery GB") atbrīvojusi no amata izlases treneri, par kuru policijā saņemta sūdzība par seksuālu uzmākšanos, ziņo BBC

Sūdzība saņemta no kādas Lielbritānijas paralimpiskās komandas sportistes, kura seksuālu uzmākšanos no trenera puses piedzīvojusi sacensībās pēdējo četru gadu laikā. Agrāk ziņojumu policijā sportiste nesniedza, baidoties zaudēt finansējumu un vietu komandā.

"Komandā man teica, ka es negribētu būt tā, kuras dēļ treneris zaudē darbu, un, tā kā es biju jaunpienācēja, negribēju riskēt," sūdzētāja atzinusi sarunā ar BBC. "Baidījos, ka zaudēšu finansējumu un vietu programmā, taču tas bija nepareizi. (..) Man teica, ka šo problēmu atrisinās komandas iekšienē, ja es atteikšos no ziņojuma policijai. Tagad es izdarīju to, ko man vajadzēja jau pirms vairākiem gadiem, un es vairs no viņiem nebaidos."

Sportiste trenera uzvedību attiecībā uz sevi raksturojusi kā nepieņemamu, un norāda, ka viņai piedāvāti alkoholiskie dzērieni.

Federācija atzīst šādas sūdzības iesniegšanu policijā, bet cietušās un atlaistā trenera vārdus neatklāj.

"Mēs saņēmām zvanu no cietušās, par kuru ziņo BBC, un viņa apstiprināja, ka ir vērsusies policijā," federācijas izplatītajā paziņojumā citēts "Archery GB" prezidents Marks Deiviss. "Līdz turpmākajiem policijas paziņojumiem mēs esam atstādinājuši apsūdzēto treneri."