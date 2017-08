Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) darbiniekiem un vadībai 2016.gadā algās izmaksāti aptuveni 447 000 eiro, liecina informācija portālā "Firmas.lv".

LOK pārskatā par 2016.gadu norādīts, ka pērn organizācijā vidējais darbinieku skaits bija 18. Atlīdzībā darbiniekiem pagājušajā gadā izlietoti 377 755 eiro, kas ir par 5677 eiro vairāk nekā 2015.gadā. Savukārt atlīdzībā LOK vadībai iztērēti 69 647 eiro (2015.gadā - 68 190 eiro), mēnesī organizācijas vadības atalgojumā tērējot nepilnus 5804 eiro.

Tāpat valsts sociālās apdrošināšanas izmaksās izlietoti 104 193 eiro, tādējādi kopējās personāla izmaksas pērn veidoja 551 595 eiro.

Pagājušajā gadā LOK ziedojumos un dāvinājumos saņēma 1,037 miljonus eiro. Starp dāsnākajiem ziedotājiem bija AS "Latvijas Valsts meži", SIA "Latvijas Mobilais telefons", AS "Swedbank" un AS "Latvijas Gāze". Vēl dotācijās no valsts un pašvaldības budžetiem saņemti 6,329 miljoni eiro, kas ir aptuveni divtik vairāk nekā 2015.gadā. Arī Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums pērn palielinājies, sasniedzot 789 054 eiro. Kopējie LOK ieņēmumi pagājušajā gadā bija 8,908 miljoni eiro.

Izdevumu sadaļā pagājušajā gada pārskatā ietverti izdevumi 5,387 miljonu eiro apmērā.