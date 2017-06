"Šādu lēmumu esam pieņēmuši sporta veidu un Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) attīstības interesēs, lai arī turpmāk nodrošinātu to pilnvērtīgu attīstību, kā arī lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu Izglītības un zinātnes (IZM) apsaimniekotajās Nacionālajās sporta bāzēs. Tas ļautu šīm sporta bāzēm pretendēt uz EUR 3'900'000 lielām investīcijām no ES Reģionālās attīstības fonda programmas, kas paredzēta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem valsts ēkās ", akcentē LOK prezidents Aldons Vrubļevskis.

Nosūtot IZM vēstuli ar LOK oficiālo viedokli, kas apstiprināts LOK Izpildkomitejā 2017. gada 20. jūnijā, LOK norāda, ka tā bez nosacījumiem paredzējusi dāvināt Latvijas valstij 141 SIA "Tenisa centrs "Lielupe"" pamatkapitāla daļu.

Savukārt 142 SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" pamatkapitāla daļas LOK gatava dāvināt valstij ar nosacījumiem, ka nomas līgumi, kas noslēgti starp LOK un Latvijas Olimpisko vienību (LOV) no vienas puses, un SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" no otras puses, tiek pagarināti līdz 2027. gada 30. jūnijam, un tie tiek ierakstīti Zemesgrāmatā. LOK Izpildkomitejas lēmums arī paredz, ka LOK pamatkapitāla daļu dāvinājuma līgums ar valsti no LOK puses parakstāms pēc minēto pagarināto nomas līgumu ierakstīšanas Zemesgrāmatā.

Atbilstoši 2017. gada 24. marta LOK Ģenerālās asamblejas rezolūcijai, par kuru ziņots arī iepriekš, LOK IK lēmusi par nepieciešamību saglabāt SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" kā atsevišķu valsts kapitālsabiedrību, kas sadarbībā ar IZM, LOK un LOV šogad izstrādātu Nacionālās sporta bāzes "Sporta centra "Mežaparks"" attīstības koncepciju līdz 2028.gadam. Šajā koncepcijā būtu jāparedz gan burāšanas, sporta spēļu un citu sporta veidu attīstības iespējas, gan LOV mūsdienīga attīstība individuālo un komandu sporta spēļu interesēs. Kā svarīgas LOK vēstulē uzsvērtas arī nepieciešamība pēc Nacionālās sporta bāzes izpildinstitūcijas sastāva paplašināšanas un sporta konsultatīvas padomes izveidošanas sporta nozares interešu ievērošanai koncepcijas realizācijas gaitā.

LOK prezidents Aldons Vrubļevskis uzsver, ka LOK no savas puses ir gatava aktīvi piedalīties "Sporta centra "Mežaparks"" attīstības koncepcijas pilnveidošanas procesā un piedāvā pieredzējušu sporta speciālistu un Olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvju konsultācijas šo jautājumu sagatavošanā, kā arī dokumentu izstrādē jautājumos par sporta veidu un Latvijas Olimpiskās vienības interešu ievērošanu un turpmāko attīstību valsts nacionālajās sporta bāzēs.

Paredzams, ka jūlija vidū notiks kārtējā Nacionālās sporta padomes sēde, kurā tiks izskatīti gan "Sporta centra "Mežaparks"" attīstības jautājumi, gan jautājums par IZM iniciatīvu par Nacionālās sporta centra izveidi uz "Daugavas" stadiona bāzes, pievienojot tam vienu vai vairākas nacionālās sporta bāzes.