Komisija šogad saņēma 81 pieteikumu, no kuriem stipendija piešķirta 48 pretendentiem. Kopumā pieteikumi saņemti no 20 sporta veidu pārstāvjiem, viņu vidū – seši vieglatlēti, seši orientieristi un pieci pludmales volejbolisti. Aktīvi sevi pieteica arī basketbolisti, florbolisti un cīņu sporta veidu pārstāvji.

Sporta stipendiju 2017./2018. mācību gadā saņems 25 studenti no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, 14 studenti no Latvijas Universitātes, 12 no Rīgas Tehniskās universitāte, seši no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, pieci no Rīgas Stradiņa universitātes, trīs no Daugavpils Universitātes, divi studenti no Biznesa augstskolas "Turība", kā arī pa vienam studentam no Vidzemes Augstskolas, Rēzeknes Augstskolas un Banku Augstskolas.

Šogad pirmo reizi uz stipendiju varēja kandidēt tie Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti, kas sekmīgi studē augstskolās Eiropas Savienības valstīs un šo iespēju izmantoja orientierists Rūdolfs Zērnis, kurš studē Zviedrijā.

Pieteikties stipendijai tika aicināti visu Latvijas izlašu sportisti, kuri studē akreditētā augstākās izglītības iestādē, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautisko sporta federāciju ģenerālās asociācijas biedri, vai atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā. Stipendiju piešķiršanas kritēriji nenodala budžeta vai maksas, pilna vai nepilna laika studiju programma, tomēr studiju ilgums nedrīkst pārsniegt studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu.

1400 eiro stipendija piešķirta pludmales volejbolistei Anastasijai Kravčenokai.

1200 eiro stipendija piešķirta pludmales volejbolistam Aleksandram Samoilovam, cīkstonim Aleksandram Jurkjanam, basketbolistiem Renāram Birkānam un Linardam Jaunzemam, kalnu slēpotājam Kristapam Zvejniekam, sporta deju dejotājai Danai Jākobsonei un orientieristei Sandrai Grosbergai.

1000 eiro stipendija piešķirta pludmales volejbolistiem Mihailam Samoilovam, Mārtiņam Pļaviņam un Kristapam Šmitam, orientieristam Raivo Kivleniekam, peldētājam Ģirtam Feldbergam, vieglatlētei Sindijai Bukšai, džudo cīkstonim Dāvim Dūdam, grieķu-romiešu cīkstonim Ņikitam Masjukam, smaiļotājam Aldim Artūram Vildem un basketbolistei Ievai Krastiņai.

800 eiro stipendija piešķirta MTB riteņbraucējam Mārtiņam Blūmam, šāvējai Agatei Rašmanei, florbolistam Jānim Salcevičam, paukotājam Vitālijam Kucebam, orientieristam Uldim Upītim.

700 eiro stipendija piešķirta vieglatlētei Anetei Kociņai.

600 eiro stipendija piešķirta kalnu slēpotājām Lienei Bondarei un Agnesei Āboltiņai, džudo cīkstoņiem Dmitrijam Fedosejenkovam un Filipam Mikuckim, handbolistam Igoram Ignatjevam, florbolistiem Krišam Lužinskim un Ivo Popovam, orientieristiem Matīsam Slikšjānim, Endijam Titomeram un Alvim Reinsonam un basketbolistei Sindijai Kudulei.

500 eiro stipendija piešķirta vieglatlētam Jānim Viščeram, vieglatlētei Annai Paulai Auziņai, pludmales volejbolistei Alisei Lecei, galda tenisistei Viktorijai Majorovai, vieglatlētam Paulam Ārentam, autosportistam Jānim Baumanim, florbolistam Tomam Bitmanim, skeletonistiem Ivo Šteinbergam un Endijai Lāsmai Tēraudai, vieglatlētei Gundegai Grīvai.

400 eiro stipendija piešķirta BMX riteņbraucējam Helvijam Babrim un orientieristam Rūdolfam Zērnim.

Stipendiju oficiālā pasniegšana notiks 14. novembrī "Elektrum" sporta centrā, Grostonas ielā 6b.

LSFP Sporta stipendijas no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirtas kopš 2007. gada, lai sekmētu studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, kā arī, lai popularizētu studentu, sportu un veicinātu rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām. Stipendija paredzēta tieši stipendiātu akadēmiskās un sportiskās izaugsmes sekmēšanai.

"Esam gandarīti, ka jau desmito gadu Latvijā tiek piešķirtas stipendijas tiem, kas uzrāda augstus rezultātus sportā un studijās, rosinot augstas klases sportistus domāt par duālo karjeru. Materiālajam atbalstam no valsts puses ir arī psiholoģiska nozīme. Tas parāda, ka Latvija ir valsts, kurā rūpējamies par sportistiem gan ceļā uz augstākajiem sasniegumiem sportā, gan par viņu iespējām attīstīt sevi un dzīvot kvalitatīvu dzīvi arī pēc tam, kad viņi bijuši pasaules uzmanības centrā, un ar saviem panākumiem nesuši Latvijas vārdu pasaulē," pauž LSFP prezidents Einars Fogelis.