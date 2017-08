23 olimpisko zelta medaļu īpašnieks savā "Twitter" kontā ievietojis parodētu boksa cīņu plakātu ar sevi un Makgregoru peldcepurē un komentāru: "Visas tās runas… Vai mums arī nevajadzētu pacīnīties?"

All of this talk... Should we race as well?? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/l3JoMgb1qT