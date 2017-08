"Tikko es iegādāšos NBA klubu, pārtraukšu spēlēt totalizatorā," izteicies Meivezers. "Kad tev pieder NBA komanda, likmes izdarīt nedrīkst. Tāpēc es ar nepacietību gaidu, kad nākotnē tomēr iegādāšos komandu un neizdarīšu likmes ne uz futbolu, ne basketbolu, ne uz ko citu."

Bijušais pasaules čempions totalizatoros tērējot iespaidīgas summas, izdarot likmes uz Nacionālās Futbola līgas (NFL) un studentu futbola mačiem.

Uz paša Meivezera maču ar īru jauktās cīņas mākslas zvaigzni Konoru Makgregoru ir izdarīta iespaidīga likme - 880 tūkstoši dolāru. Likmes licējs vēlējies palikt anonīms, bet zināms, ka viņš uzlicis uz Meivezera uzvaru. Ja amerikāņu bokseris šai mačā uzvarēs, šīs likmes izdarītājs nopelnīs 160 tūkstošus dolāru.

Whoa! The money is starting to come in on @FloydMayweather at the @southpointlv. Biggest bet in Vegas yet? @VSiNLive pic.twitter.com/Kw4VGDOQPe