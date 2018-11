Slavenais amerikāņu bokseris Floids Meivezers noliedzis, ka gatavotos oficiālam mačam ar Japānas kikbokseri Tenšinu Nasukavu, apgalvojot, ka noticis pārpratums.

Meivezers savā "Instagram" kontā ievietojis paziņojumu, kurā skaidro, ka radies misēklis.

"Tagad, kad esmu atgriezies ASV no ilga un nepatīkama brauciena uz Tokiju, man ir laiks vērsties pie jums, mani fani un mediju pārstāvji, par gaidāmo pasākumu 31. decembrī, kas nupat tika izziņots. Vispirmām kārtām es gribu paskaidrot, ka es, Floids Meivezers, nekad neesmu piekritis cīņai ar Tenšinu Nasukavu. Patiesībā līdz pat šim braucienam uz Japānu neko nebiju dzirdējis par viņu. Mani lūdza piedalīties deviņas minūtes ilgā trīs raundu paraugcīņā ar pretinieku, ko izvēlējās "Rizen Fighting Federation". Brents Džonsons no "One Entertainment" mani sākumā informēja , ka šī būs paraugcīņa bagātiem skatītājiem par lielu naudu. Tā tika izsludināta tikai un vienīgi kā īpaša cīņa izklaides nolūkos, bez jebkādām pretenzijām uz oficiālu statusu un televīzijas translācijām. Kad ierados uz preses konferenci, es un mana komanda bijām absolūti pārsteigti par to, kādā virzienā viss aizgājis, un mums tas bija nekavējoties jāaptur. Es no visas sirds atvainojos saviem faniem par maldinošo informāciju, kas tika paziņota preses konferencē, es arī biju tikpat šokēts par vienošanos, kas bez manas zināšanas un piekrišanas it kā tika panākta. Dēļ tiem dažiem atbalstītājiem un dalībniekiem, kas uz šo preses konferenci Japānā ieradās no visām pasaules malām, es negribēju savu neapmierinātību paust uzreiz tur uz vietas, par ko patiešām nožēloju. Es esmu atvaļināts bokseris, kas naudu pelna pasākumos, uzstājoties un mazās cīņās," raksta Meivezers.