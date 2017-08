Latvijas sportists Miks Zvejnieks izcīnījis piekto vietu Pasaules kausa izcīņas posmā skrituļslalomā, kas notiek Eiropas čempionāta ietvaros, informē Latvijas skrituļslaloma federācija.

Šajā nedēļas nogalē Spānijas pilsētā Viljablino tiek aizvadīts Eiropas čempionāts skrituļslalomā, kura ietvaros norisināsies sacensības paralēlajā slalomā un slalomā, bet piektdienā tika aizvadīts PK sezonas 4. posms.

Pirmajā braucienā Miks Zvejnieks uzrādīja ceturto labāko rezultātu, tikai 0,26 sekundes zaudējot līderim Svenam Ortelam, bet līdz trešajai vietai pietrūka vien nieka 0,03 sekundes. Dāvis Zvejnieks ierindojās 26. vietā, bet Ieva Meldere sieviešu konkurencē uzrādīja 19. rezultātu.

Otrajā braucienā Mikam neizdevās tik ātrs brauciens, kā rezultātā nācās atkāpties līdz 5. pozīcijai, sacensību uzvarētājam Ortelam zaudējot 0,89 sekundes. Mika brālis Dāvis arī otrajā braucienā finišēja 26. vietā, bet Ieva Meldere pakāpās līdz 18. vietai.

"Pirmais brauciens pašam likās konkurētspējīgs, pietiekoši aktīvs, jo trase bija šaura, un tajā bija daudz jāstrādā," stāsta Miks. "Otrā trase bija mazliet plašāka un nemācēju to izmantot. Nesanāca uzskriet pietiekoši, un tur arī zaudēju tās desmitdaļas. Mazliet žēl, ka atkritu uz 5. vietu, bet, protams, rezultāts nav tik slikts. Atmosfēra patīkama, kā jau katru gadu Spānijā. Visi tik blīvi cīnāmies, ka gan pašiem azarts, gan, protams, visiem skatītājiem arī."

Tikmēr Dāvis uzsver, ka cīņa šoreiz bijusi daudz saspringtāka, līdz ar to nav izdevies aizsniegties līdz pirmajam desmitniekam: "4. PK posmā cīņa bija daudz sīvāka kā iepriekšējos posmos šovasar. Pirmajā trasē TOP10 bija sabraukuši gandrīz sekundes ietvaros, kas nozīmēja, ka otrajā braucienā labākie varēs kārtīgi pasvīst par vietu uz goda pjedestāla," viņš saka. "Biju diezgan pārsteigts par spāņu augstajiem rezultātiem šajās sacensībās, jo iepriekš PK posmos viņi nebija īpaši iespringuši, tādēļ šoreiz visi viņus varēja ieraudzīt jaunā gaismā. Esmu mazliet sašutis, ka neiebraucu TOP10, jo šīs vasaras plāns bija to izdarīt visos posmos, bet priekšā vēl ir divas sacensības [EČ paralēlais slaloms un slaloms], kurās parādīšu sevi, cerams, no labākās puses!"

Sacensības Valjablino turpināsies ar Eiropas čempionāta paralēlo slalomu, bet svētdien nedēļas nogales galvenais notikums – EČ slaloms.