1997. gada 28. maijā Taisons un Holifīlds Lasvegasā aizvadīja maču par pasaules čempiona jostu smagajā svarā Pasaules Boksa asociācijas (WBA) versijā. Tobrīd tituls piederēja Holifīldam, kurš pirms septiņiem mēnešiem turpat Lasvegasā bija uzveicis Taisonu un atņēmis viņam WBA čempiona nosaukumu. 28. jūnijā jau notika titula aizstāvēšanas mačs.

Mačam tika dots nosaukums "The Sound and the Fury" ("Troksnis un niknums"), bet tas ilga vien trīs raundus. 34 gadus vecais Holifīlds ringā dominēja, uzvarot visos trijos raundos. Zīmīgi, ka trešajā Taisons izgāja ringā bez zobu aizsarga un tiesnesis aizsūtīja viņu atpakaļ, lai bokseris to ieliktu mutē. 30 gadus vecais Taisons šo raundu iesāka ar mežonīgiem uzbrukumiem, un 40 sekundes pirms gonga, kad Holifīlds bija "klinčā", pāri pretinieka plecam iekodās viņa labajā ausī, nokožot tai gabalu un izspļaujot uz grīdas.



Mačs tika apturēts, taču tiesneši lēma, ka Holifīlds var tupināt cīņu, neskatoties uz savainojumu. Taisons taisnojās, ka auss noplēsta ar sitienu, uz ko tiesnesis Milzs Leins atbildēja, ka tas esot "buļļa mēsli" ("bullshit"). Cīņas turpinājumā Taisons iekoda Holifīldam arī kreisajā ausī, un kad tas pārtraukumā tika atklāts, maču apturēja un Taisonu diskvalificēja.

Holfīlds intervijās pēc mača izteica iespējamību, ka Taisons viņam kodis apzināti, jo jutis, ka varētu tikt uzvarēts un labāk vēlējies tikt diskvalificēts nekā nokautēts, uz ko pirms tam norādīja arī paša Taisona bijušais treneris Tedijs Etlass. Līdz ar to Holifīlds paturēja WBA čempiona titulu, jostu un prēmiju, bet viņa nokostā auss tika salāpīta ar astoņām šuvēm. Savukārt pats mačs, kas ieguva apzīmējumu "Kodiens", respektablā žurnāla "The Ring" vērtējumā tika atzīts par 1997. gada notikumu boksā. Holifīlda cietušais dzirdes orgāns izpelnījās īpašu popularitāti, un pārdošanā parādījās suvenīri un pat šokolādes figūriņas Taisona zobu izrobotās auss formā.

Pēc šā mača diezgan ilgi abu bokseru starpā valdīja saspringtas attiecības – mieru abi salīga tikai 2009. gadā, kad Taisons atvainojās Holifīldam. Cietušais pieņēma atvainošanos un piedeva savam bijušajam pretiniekam. Incidents ar nokosto ausi vēlāk tika izspēlēts reklāmā, kurā Taisons ieradās pie bijušā pretinieka ar dāvanu kastīti.

Izlēciens ar sakostajām un nokostajām ausīm Taisonam maksāja boksera licences anulēšanu un trīs miljonus dolāru soda naudu. Pēc nepilna gada Nevadas štata Sportistu komisija lēma, ka licence Taisonam ir atjaunojama un bokseris varēja turpināt savu sporta karjeru.

Pēc šīs leģendārās cīņas abi bokseri turpināja savu karjeru. Holifīlds vēl vairākkārt izcīnīja pasaules čempiona titulus smagajā svarā dažādās versijās, līdz atvadījās no sporta 2011. gadā ar uzvaru pār dāni Braienu Nīlsenu. Kopumā profesionālajā boksā Holifīlds aizvadīja 57 cīņas, no kurām uzvarēja 44, no tām savukārt 29 - ar nokautu. Mačs pret Taisonu bija vienīgais, kurā Holifīlds uzvarēja pēc pretinieka diskvalifikācijas.

Maiks Taisons jau no sākta gala bija huligāns – 1992. gadā viņš tika tiesāts par Miss Amerika titula ieguvējas Dezirē Vašingronas izvarošanu un cietumā pavadīja trīs gadus. Uz to brīdi viņš jau bija aizvadījis vairākus izcilus mačus un ieguvis WBA, Pasaules Boksa padomes (WBC) un Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempiona jostas smagajā svarā.

Pēc iznākšanas no cietuma Taisons pievērsās islāmam un turpināja boksa karjeru, kuras spilgtākais moments tomēr paliek šī cīņa ar Holifīldu. Pēc tās Taisons ringā izgāja vēl desmit reizes, bet nevienu titulu vairs neieguva un 2005. gadā no sporta atvadījās. Personiskajā dzīvē nedienas turpinājās – Taisons tika arestēts par braukšanu narkotiku reibumā, 2009. gadā, dažas dienas pirms bijušā boksera trešajām kāzām sadzīves negadījumā dzīvību zaudēja viņa četrus gadus vecā meita no otrās laulības Eksidesa.