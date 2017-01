Latvijas sieviešu florbola valstsvienības galvenais treneris Jurijs Fedulovs paziņojis izlases kandidāšu paplašināto sarakstu, kurā iekļautas 29 spēlētājas, informē Latvijas Florbola savienība.

11. janvārī tiks nosauktas tās 20 florbolistes, kuras no 1. līdz 5. februārim Spānijas galvaspilsētā Madridē cīnīsies par ceļazīmi uz pasaules čempionāta finālturnīru.

Latvijas izlases paplašinātajā sastāvā iekļautas trīs vārtsardzes, astoņas aizsardzes un 18 uzbrucējas. Nosaukto vidū ir četras mūsu leģionāres, kuras ikdienā spēlē Šveices un Norvēģijas čempionātā, 23 ELVI florbola līgas sievietēm spēlētājas, kā arī divas pārstāves no Latvijas florbola čempionāta sieviešu pirmās līgas komandas "Lekrings". No ELVI florbola līgas klubiem visplašākā pārstāvniecība ir Kocēnu "Rubenei" (10 spēlētājas), piecas florbolistes ir no "Rīgas Lauvām", pa trim - no Rīgas FK "NND" un "Ķekavas Bulldogs", bet divas meitenes ir no FK "Ķekava" rindām.

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs Madridē notiks no 1. līdz 5. februārim. Tajā Latvijas labākajām florbolistēm, kurām šobrīd pieder planētas piektās labākās izlases gods, būs jāsacenšas ar čehietēm, ungārietēm, spānietēm un ukrainietēm. Ceļazīmi uz pasaules čempionātu iegūs grupas divas labākās valstsvienības. Eiropā kopumā notiks četri tādi grupu turnīri, iespēja piedalīties pasaules čempionāta finālturnīrā būs arī divām izlasēm, kuras ar labākiem rezultātiem izcīnīs trešo vietu.

Latvijas sieviešu izlases kandidātes: