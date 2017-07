Igaunijas slēpošanas leģenda, divkārtējais olimpiskais un pasaules čempions, Andrus Vērpalu, startējot veterānu grupā, uzrādījis ātrāko laiku 10 kilometru klasiskajā stilā ar intervālu startu rollerslēpošanā no visu grupu pārstāvjiem Latvijas atklātajā čempionātā. Tikmēr FIS sacensībās pirmo vietu ieguva Latvijas labākais junioru slēpotājs Raimo Vīgants no Madonas, bet sievietēm dominēja Vērpalu vecākā meita Anete, informēja Latvijas Slēpošanas federācija.

Ar vislielāko interesi šoreiz tika gaidīts nevis FIS grupu, bet gan V40 grupas starts, jo sacensībām bija pieteicies leģendārais Andrus Vērpalu. Šis šobrīd 46 gadus vecajam Olimpiskajam un pasaules čempionam bija pirmais starts Latvijā. Vērpalu apliecināja, ka ir ļoti labā formā, uzrādot pārliecinoši labāko laiku ne tikai savā grupā, bet arī skaitot FIS grupas labākos – 24:28,7. Otro vietu ieguva viņa tautietis Jurijs Vahars, bet trijnieku noslēdza pagājušā gada uzvarētājs un zinošākais vīrs Latvijā slēpošanas noteikumos Mārtiņš Niklass.

FIS sacensībās nepiedalījās Latvijas vadošie slēpotāji un pasaules rangā visaugstākās vietas no mūsējiem ieņemošie Indulis Bikše un Patrīcija Eiduka, tomēr bez godalgām sieviešu un arī uzvaras vīriešu konkurencē latvieši nepalika. Tiesa, vīriešu konkurencē šogad piedalījās tikai Latvijas pārstāvji, tāpēc citādāku iznākumu kā pilnu goda pjedestālu ar mūsējiem nevarēja nemaz sagaidīt.

Vīriešiem, kur 2,5 km aplis bija jāveic 4 reizes, jau no sākuma vadībā izvirzījās vadošais juniors un pagājušā gadā tikai 1,8 sekundes lietuvietim zaudējušais madonietis Raimo Vīgants. Pērn Ziemeļeiropas čempionātā jauniešiem bronzas medaļu sprintā ieguvušais 18 gadus vecais Daiņa Vuškāna audzēknis ar katru apli savu pārsvaru palielināja un izcīnīja uzvaru, uzrādot laiku 25:11,3 un izcīnot zeltu arī V18 grupā. Par 51 sekundi viņš apsteidza biatlonistu un itin bieži slēpošanas sacensībās startējošo novadnieku Rolandu Pužuli, kurš arī pērn bija otrais no mūsējiem. Rolandam līdz 7,5 km netālu atradās arī trešās vietas ieguvējs Ingmārs Briedis, kuram deficīts līdz otrajai vietai no 7 sekundēm pēdējos 2,5 km pieauga līdz 19 sekundēm. Ceturtais kopējā ieskaitē bija otrs labākais V18 grupas pārstāvis Kalvis Krīgers (Madona), bet sešinieku noslēdza daugavpilietis Ronalds Krams un trešās vietas ieguvējs V18 grupā Ilvars Bisenieks (Madona).

Sievietēm, ka jau tas izpaudās ziemā un kā jau to varēja sagaidīt, arī šoreiz, pārliecinoši pirmā ar 42 sekunžu pārsvaru bija 21 gadus vecā Anete Vērpalu. Pasaules čempionāta U23 grupā sprintā 30.vietu ieguvusī Andrusa meita 5 km veica 13:46,5 un atkārtoja savas tautietes, 2013.gada pasaules čempionāta 25.vietas ieguvējas sprintā Trīnes Ojastes panākumu pērn Priekuļos. Cīņā par labākās titulu Latvijas pārstāvju vidū un otro vietu kopējā ieskaitē Anda Muižniece ("Vietalva") par 18 sekundēm apsteidza Kitiju Auziņu (Madona). Tikmēr S18 grupā aiz abām igauņu dvīņu māsām trešā bija Laura Kvāle (SS Arkādija).

V16 grupā 5 km uzvaru izcīnīja pagājušā gadā V14 grupā nepārspētais viens no vadošajiem Krievijas sava vecuma slēpotājiem Jegors Godarevs, aiz kura otro vietu ieņēma Igaunijas U16 grupas līderis Anders Vērpalu, bet trijnieku noslēdza labākais no latviešiem Niks Saulītis (Madona). Arī meitenēm šajā vecumā 2,5km distancē uzvara tika Krievijai, jo ātrākā bija Anastasija Korņeva. Otro vietu ieguva madoniete Kima Krūmiņa, bet pagājušā gada uzvarētāja Katrīna Rudus (Arkādija) šogad spēcīgākā konkurencē finišēja trešā. U14 grupā uzvaras nopelnīja Krampes (SS Arkādija), jo meitenēm 2 km dominēja Samanta Krampe, bet puišiem 2,5 km ātrāko laiku uzrādīja viņas brālis Bruno. Puišiem līdzīgā cīņā par otro vietu madonietis Lauris Kaparkalējs apsteidza Ruslanu Menšikovu no Krievijas. Tikmēr meitenēm trijniekā Samanta bija vienīgā no Latvijas, jo otro un trešo vietu ieguva krieviete Marija Kopilova un igauniete Johanna Nurka, kamēr cēsniecei Signei Miķelsonei līdz trijniekam pietrūka divas sekundes.

Vecākā brāļa prombūtnē V14 grupā V12 grupā spraigā cīņā 2km ar 0,7 sekunžu pārsvaru pār cēsnieku Emīlu Zaķi uzvaru izcīnīja rīdzinieks Pēteris Lukstiņš, kuram tas ir pirmais tik augsts panākums rollerslēpošanā. Meitenēm 1km šoreiz nevienu priekšā sev nepalaida Cēsu pilsētas sporta skolas pārstāve Marta Upmale, kaut arī 3 sekunžu attālumā bija Vērpalu jaunākā meita Anlourdesa. Pirmo godalgu Latvijas čempionātos nopelnīja Marta Bukša no Ziepniekkalna (SS Arkādija).

Savukārt sievietēm veterānu grupā startēja tikai Žanete Leimane.