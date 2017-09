Prezidenta vēlēšanas notika IPC ģenerālajā asamblejā Abu Dabi, kurā divas dienas iepriekš tika lemts par Krievijas diskvalifikācijas pagarināšanu.

Vēlēšanās 40 gadus vecais Pārsonss uzvarēja jau pirmajā kārtā, saņemot 84 balsis. Viņš šajā amatā nomainīs 67 gadus veco britu Filipu Kreivenu, kurš IPC vadīja 16 gadus. Pārsonsa konkurenti uz posteni bija kanādietis Patriks Džarviss, holandietis Jons Petersons un ķīnietis Haidijs Čžans.

Official confirmation, Brazil's Andrew Parsons is the new IPC President #IPCGA2017 pic.twitter.com/Jt7TtMxfuY