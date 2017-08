Latvijas paralimpiskais jātnieks Rihards Snikus trešdien Zviedrijā izcīnīja otro vietu Eiropas čempionāta brīvā stila maršrutā iejādē, tiekot pie otrās medaļas trīs dienu laikā.

Snikus, kurš startēja ar zirgu King Of The Dance, savāca 77,360%, kas ir ļoti augstvērtīgs rezultāts, atpaliekot vien no britu sportistes Džūlijas Peinas.

Divas dienas pirms tam Snikus ieguva bronzu Eiropas čempionāta pirmajā maršrutā, kas ļāva viņam kvalificēties brīvā stila distancei, kurā sacentās astoņi labākie jātnieki.

Snikus startē pirmajā medicīniskajā grupā (1a), kurā piedalās sportisti ar vissmagākajām veselības problēmām. Pie Eiropas čempionāta medaļām viņš ticis pirmoreiz karjerā.

Snikus 2012. gadā kļuva par pirmo Latvijas sportistu vēsturē, kurš startējis paralimpisko spēļu iejādes sacensībās. Londonā viņš izcīnīja ceturto un sesto vietu, bet pērn Riodežaneiro bija piektajā un sestajā pozīcijā.