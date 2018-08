Pasaules jauniešu čempionātā vindsērfingā Liepājā startēs 350 sportisti no visas pasaules

Foto: Publicitātes foto

4. līdz 12. augustam Liepājas pludmalē norisināsies Pasaules čempionāts vindsērfingā "Techno293" un "Techno293 Plus" klasēs. Šīs ir bērnu un jauniešu sporta klases, kas ir viena no aizraujošākajām vindsērfinga disciplīnām. Plānots, ka čempionāts pulcēs vairāk nekā 350 sportistus no visas pasaules, informēja Latvijas Vindsērfinga asociācija.