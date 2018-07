Šajā nedēļas nogalē no 20. līdz 22.jūlijam Vidzemes slēpošanas centrā Madonā jau ceturto gadu pēc kārtas norisināsies Pasaules kausa posms distanču slēpošanas vasaras paveidā rollerslēpošanā, kas junioru un pieaugušo grupās pulcēs pāri par 80 slēpotājiem no desmit valstīm, ieskaitot tādas šī sporta veida lielvalstis kā Norvēģija, Zviedrija, Krievija un Itālija, informē organizatoru pārstāvis Ivars Bācis.

Dalībnieku vidū būs arī 2006.gada Turīnas Olimpisko spēļu čempions Jevgēņijs Dementjevs, bet Latvijas līdzjutēju galvenās cerības saistās ar Raimo Vīgantu un viņa uzvaru junioru konkurencē sprintā, ko madonietis savas dzimtās pilsētas ielās paveica 2015.gadā.

Pasaules kausa posmi rollerslēpošanā Madonā aizsākās 2015.gadā, un līdz ar to šogad šāda augsta līmeņa sacensības pie mums notiks jau ceturto gadu. Tas lielā mērā ir iespējams, pateicoties Starptautiskās Slēpošanas federācijas Rollerslēpošanas apakškomisijas vadītāja Mārtiņa Niklasa darbībām un arī madoniešu lieliskajām organizācijas spējām.

Madonā notiks šīs sezonas otrais posms, dalībniekiem kā allaž sacenšoties trīs disciplīnās no piektdienas līdz svētdienai. Piektdien kā parasti pasaules kausa posms iesāksies ar 200m sprintu pret kalnu Madonas centrā Raiņa ielā. Vienīgā atšķirība būs otrā sacensību diena sestdien, kad rollerslēpotāji sacentīsies nevis "Smecersila" trasē, bet gan otro dienu pēc kārtas sacensība norisinās pilsētas ielās, dalībniekiem sacenšoties vidējā distancē brīvajā stilā ar masu startu. Svētdien pasaules kausa otrais posms noslēgsies "Smecersila" trasē ar vidējo distanci klasiskajā stilā.

Dalībnieku skaits būs tuvu simtam, pārstāvot desmit valstis. Lielākā daļa būs vadošie rollerslēpotāji no slēpošanas lielvalstīm, taču netrūks arī ziemā panākumus guvušo, no kuriem redzamākie ir Olimpiskais čempions un vicečempions Jevgēņijs Dementjevs no Krievijas, kā arī pasaules kausa posma uzvarētāja sprintā Aļona Prohazkova no Slovākijas. Tikmēr labākos rezultātus mēs varētu sagaidīt no Raimo Vīganta, kas pagājušā nedēļas nogalē pirmajā posmā Zviedrijā 1,5km sprintā izcīnīja 2.vietu, bet trīs dienu sacensības kopvērtējumā noslēdza 4.vietā.

Pasaules kauss Madonā sāksies piektdien plkst. 16.00 ar sprinta kvalifikāciju. Sestdien masu starta sākums plkst. 15.00, bet svētdien no rīta dalībnieki uz starta izies plkst.9.00.