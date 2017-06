Jelgavā notikušajā Pasaules reitinga badmintona turnīrā "Yonex Latvia International" atšķirībā no 2016. gada, kad dominēja tikai Krievijas un Francijas badmintona spelētāji, šogad visi pieci turnīra uzvarētāji pārstāvēja katrs savu valsti, un tas ir netipiski šādiem turnīriem, norāda sacensību rīkotāji.

Jelgavas keramiķes Unas Ļahas darinātos māla kausus un sponsoru sarūpētās balvas turnīra noslēgumā saņēma badmintona spēlētāji no Ķīnas, Vācijas, Krievijas, Francijas un Igaunijas.

Sieviešu vienspēlēs ķīniete Sjufei Ki divos setos uzvarēja Krievijas spēlētāju Olgu Argangeļskuju, kura pirmajā setā vēl spēja izrādīt pretestību (21-19), bet otro setu ķīniete uzvarēja pārliecinoši ar 21-6. Iespējams, ka Olga Argangeļskaja jau taupīja spēkus sieviešu dubultspēlei – viņa pārī ar Natāliju Rogovu aizraujošā, stundu ilgā triju setu spēlē (18-21, 21-13, 21-19) uzvarēja Igaunijas pāri Kristinu Kūbu un Helinu Rītelu.



Vīriešu vienspēlēs uzvarēja ar pirmo numuru izsētais Vācijas spēlētājs Kajs Šefers, kurš pēc šīs uzvaras pacelsies uz 85. vietu Pasaules reitingā. Vīriešu vienspēļu finālā vācietis pārliecinoši divos setos (21-11, 21-14) uzvarēja somu Kasperu Lehikoinenu, kurš Latvijas turnīrā zaudēja finālā jau otro gadu pēc kārtas. Fināls bija teju vieglākā Šefera spēle, jo daudz grūtāk vācietim klājās pusfinālā pret čehu Janu Laudu (14-21, 21-15, 21-16), kā arī 1/4 finālā pret Malaizijas bijušo čempionu Misbuns Ramdanu Mohmedu Misbunu (21-16, 13-21, 21-18).

Triju setu garumā izvērtās jaukto dubultspēļu fināls. Ar 8. numuru izsētais Francijas pāris Fabjens Delrū un Žiljeta Monāra uzvarēja Čehijas pāri Filipu Budzelu un Terezu Švabikovu (21-12, 19-21, 21-11).

Vīriešu dubultspēlēs ar otro numuru izsētie igauņi Kristjans Kaljurands un Rausl Kesners divos setos (21-15, 21-19) uzvarēja Francijas pāri Metjū Gaņlofu/Tomu Rodrigesu.

Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International" no notika Jelgavā. Turnīram bija piereģistrēti 230 badmintonisti no 30 valstīm, kas ir jauns turnīra rekords. Pērn uz Latvijas starptautisko turnīru pieteicās 186 badmintona spēlētāji no 18 valstīm.

Latvijas šogad turnīrā pārstāvēja 18 spēlētāji: Andis Bērziņš, Ardis Daniels Bedrītis, Artūrs Ķelpe, Edijs Līviņš, Guntis Lavrinovičs, Ieva Pope, Ivo Keišs, Jānis Vaivads, Jekaterina Romanova, Kristaps Kalniņš, Kristaps Vārna, Liana Lencēviča, Mairis Loiko, Monika Radovska, Niks Podosinoviks, Pauls Gureckis, Reinis Šefers, Una Berga.

Vistālāk no Latvijas sportistiem tika sieviešu dubultspēļu pāris Ieva Pope un Monika Radovska, kuras vienspēļu turnīrā aizcīnījās līdz 1/8 finālam, bet abas kopā sieviešu dubultspēlēs 1/4 finālā zaudēja Baltkrievijas pārim Anastasijai Čerņavskai/Aļesjai Zaicevai, kurām ir Londonas olimpisko spēļu pieredze.