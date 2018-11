Latvijas vīriešu florbola izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā pirms decembrī gaidāmā pasaules čempionāta iekļauti gandrīz tikai "Elvi Florbola līgas" spēlētāji.

Pasaules čempionāts Čehijas galvaspilsētā Prāgā notiks no 1. līdz 9.decembrim. Latvijas izlases galvenais treneris Arto Rīhimeki paziņojis komandas paplašināto sastāvu jeb 30 spēlētājus, bet uz turnīru viņš vedīs 20 florbolistus.

Rīhimeki izlases paplašinātajā sastāvā iekļāvis 20 uzbrucējus, sešus aizsardzības spēlētājus un četrus vārtsargus. Vislielākā pārstāvniecība ir no Latvijas čempionvienības "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog" - pieci spēlētāji. Pa četriem florbolistiem ir no "Lielvārde"/"Fat Pipe" un Kocēnu "Rubenes", pa trim no Stalbes "Pārgaujas", "Talsu NSS"/"Krauzera", Cēsu "Lekringa" un "Valmieras", divi no "Ķekavas", bet viens no Liepājas kluba "Kurši"/"Ekovalis". Vēl divi florbolisti spēlē ārzemēs - Morics Krūmiņš Somijā, bet Andris Rajeckis Šveicē.

Pasaules čempionāts florbolā Latvijas izlase ielozēta A grupā - kopā ar mājinieces Čehijas, Vācijas un Šveices izlasēm.

Šīs nedēļas nogalē Latvijas izlases kandidāti aizvadīs treniņnometni Kocēnos, kuras laikā paredzētas arī divas pārbaudes spēles, tiekoties ar Igaunijas valstsvienību.

Latvija pasaules čempionāta finālturnīros piedalījusies desmit reizes, tostarp iepriekšējās deviņas pēc kārtas, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka - piektajā vietā. Aizpērn savā laukumā gan Latvijai turnīrs izvērtās ļoti neveiksmīgs, samierinoties ar desmito vietu.

Latvijas florbola izlases kandidāti pasaules čempionātam:

vārtsargi - Jānis Salcevičs ("Lielvārde"/"Fat Pipe"), Ivars Dišereits ("Betsafe"/"Ulbroka Oxdog"), Jānis Bramanis ("Ķekava"), Roberts Trepšs (Kocēnu "Rubene");

aizsargi - Morics Krūmiņš ("Nokian KrP", Somija), Jānis Rajeckis (Cēsu "Lekrings"), Artūrs Jurševskis (Stalbes "Pārgauja"), Kārlis Jānis Petrovskis ("Betsafe"/"Ulbroka Oxdog"), Uldis Dūniņš ("Lielvārde"/"Fat Pipe"), Gatis Liepiņš ("Valmiera");

uzbrucēji - Ingars Matisons, Atis Stepāns, Reinis Mirkšs (visi - "Rubene"), Edžus Ceriņš, Atis Blinds, Rolands Kovaļevskis (visi - "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog"), Aleksandrs Abramovs, Pēteris Trekše (abi - "Lekrings"), Gvido Lauga, Edgars Puriņš (abi - "Pārgauja"), Toms Bitmanis, Artis Raitums, Jānis Ragovskis (visi - "Talsu NSS"/"Krauzers"), Klāvs Ansons ("Ķekava"), Juris Gribusts, Toms Akmeņlauks (abi - "Lielvārde"/"Fat Pipe"), Andris Rajeckis ("Thurgau", Šveice), Mihails Kostusevs (Liepājas "Kurši"/"Ekovalis"), Mārtiņš Broks, Lauris Alvis Stiprais (abi - "Valmiera").