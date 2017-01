Latvijas sieviešu florbola izlases galvenais treneris nosaucis 20 spēlētājas, kuras piedalīsies pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā Madridē, vēsta Latvijas Florbola savienība.

Latvijas izlases sastāvā iekļautas divas vārtsardzes, septiņas aizsardzes un 11 uzbrucējas. Nosaukto vidū ir četras leģionāres, kuras ikdienā spēlē Šveices un Norvēģijas čempionātā, 15 ELVI florbola līgas sievietēm spēlētājas, kā arī viena pārstāve no Latvijas florbola čempionāta sieviešu 1.līgas komandas "Lekrings". No ELVI florbola līgas klubiem visplašākā pārstāvniecība ir Kocēnu "Rubenei", ko izlasē pārstāv septiņas spēlētājas, trīs florbolistes ir no "Rīgas Lauvām", pa divām - no Rīgas FK "NND" un FK "Ķekava", bet viena spēlētāja pārstāv komandu "Ķekavas Bulldogs".

Pirms došanās uz Madridi mūsu izlases florbolistēm vēl paredzētas divas treniņnometnes, kas notiks Latvijā.

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs Madridē notiks no 1. līdz 5. februārim. Tajā Latvijas labākajām florbolistēm, kurām šobrīd pieder planētas piektās labākās izlases gods, būs jāsacenšas ar čehietēm, ungārietēm, spānietēm un ukrainietēm. Ceļazīmi uz pasaules čempionātu iegūs grupas divas labākās valstsvienības. Eiropā kopumā notiks četri tādi grupu turnīri, iespēja piedalīties pasaules čempionāta finālturnīrā būs arī divām izlasēm, kuras ar labākiem rezultātiem izcīnīs trešo vietu.

Latvijas sieviešu izlase:

Nr.p.k. Vārds un Uzvārds P. Klubs 1. Lauma Višņevska V Wizards Bern Burgdorf (Šveice) 2. Līga Garklāva U Grei (Norvēģija) 3. Evelīna Garbare A Wizards Bern Burgdorf (Šveice) 4. Diāna Isjomina U Sveiva IB (Norvēģija) 5. Laura Gaugere A Rubene 6. Evita Rudzīte A Rubene 7. Madara Adamane A Rubene 8. Lība Daija Mikova U Rubene 9. Linda Līce A Rubene 10. Gundega Vancāne A FK Ķekava 11. Elīza Elizabete Bērziņa U FK Ķekava 12. Gunita Kārkliņa A FK NND 13. Santa Torstere U FK NND 14. Kristīne Kirilova V Rīgas Lauvas 15. Inga Ametere U Ķekavas Bulldogs 16. Ieva Ločmele U Rīgas Lauvas 17. Anna Ankudinova U Rīgas Lauvas 18. Paula Egle U Lekrings 19. Edīte Bankava U Rubene 20. Zeltīte Bankava U Rubene

Galvenais treneris: Juris Fedulovs

Treneris: Gints Vīnbergs

Treneris: Valērijs Bodnieks

Ekipējuma menedžeris: Arsenijs Potapovs

Ārste: Lilita Lazdiņa

Izlases menedžere: Dace Grizāne