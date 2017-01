Populārākais sporta veids Latvijā 2016.gadā bija vieglatlētika un skriešana, liecina mediju aģentūras "Mindshare" veiktā pētījuma rezultāti.

Tālāk topā seko 2014.gada līderis futbols, trešajā vietā nemainīgi ir volejbols un pludmales volejbols, kam seko basketbols. TOP5 noslēdz riteņbraukšana (t.sk. BMX), pirmo reizi kopš 2009. gada atstājot hokeju ārpus populārāko sporta veidu piecinieka. Hokejs gan arvien ir skatītākais sporta veids Latvijā.

Pētījums "Latvijas sporta veidu tops" tiek veikts jau sesto reizi. Tā mērķis ir noteikt dažādu sporta veidu popularitāti Latvijā. Šogad analizēti 55 dažādi sporta veidi un to grupas, apskatot daudzveidīgus sporta dzīves aspektus: iedzīvotāju līdzdalība sportā, katra sporta veida statistiskos rādītājus, kā arī sporta auditoriju TV un internetā.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, sporta departamenta direktors Edgars Severs uzsver: "Atzinīgi vērtēju mediju aģentūras veikto pētījumu par Latvijas iedzīvotāju iecienītākajiem sporta veidiem. Šāda rakstura pētījumi ļauj uz sportu paskatīties no cita rakursa. Pētījuma rezultāti spilgti parāda to, kā korelē, piemēram, Latvijas sportistu sasniegumi ar to, kas ir populārākais vai skatītākais sporta veids, un kā tas mainās. Uzskatu, ka popularitātes objektīva mēraukla ir iedzīvotāju ikdienas sportošanas paradumi. Vieglatlētikas, skriešanas un, piemēram, riteņbraukšanas masveidība tam ir apliecinājums. Par to liels prieks ir arī mums, sporta politikas veidotājiem. Tāpat priecē, ka procentuālā izteiksmē progresē rādītājs, kas raksturo iedzīvotāju sportošanas biežumu. Tostarp vēlos uzsvērt, kā pētījums un tā rezultāti var būt noderīgs instruments arī sporta nozares atbalstītājiem, jo diezgan objektīvi parāda tirgus situāciju un iedzīvotāju paradumus."

"Latvijas sporta vide ir ļoti plaša un daudzveidīga – mēs zinām, ka hokejs, futbols, basketbols vienmēr ir bijis populārs – bet ir vēl daudz citu sporta veidu, kuri ir iecienīti šaurākās sabiedrības grupās. Lai noskaidrotu pilnīgu ainu par sporta dzīvi Latvijā, katra sporta veida popularitāti un sabiedrības iesaisti, pētījumā esam apkopojuši pēc iespējas plašāku informācijas apjomu - dažādus statistikas datus un iedzīvotāju aptaujas datus. Šī informācija ir ļoti noderīga sporta dzīves organizētājiem un sponsoriem, lai izvērtētu un salīdzinātu katra sporta veida sniegumu un potenciālu," atzīmē "Mindshare" biznesa plānošanas vadītājs Baltijā Aivars Šmits.

Jāatzīmē, ka vieglatlētika un skriešana pētījumā analizētas kopā, un to līdera pozīciju topā nodrošina tas, ka iedzīvotāji 2016.gadā gan labprāt sekojuši līdzi šim sporta veidam, tostarp, Latvijas sportistu panākumiem, gan arī labprāt ar to nodarbojušies paši.

Vieglatlētika un skriešana pētījumā izceļas arī jautājumā par populārākajiem sporta pasākumiem, kur numur viens ar 73% atpazīstamības ir "Lattelecom" Rīgas maratons. Citi populārākie sporta pasākumi ir "Ghetto Games" (57%), "Stipro Skrējiens" (54%) un Rīgas velomaratons (53%).

"Gada sportista" balvu, pēc iedzīvotāju domām, visbiežāk būtu pelnījusi saņemt tieši vieglatlēte Laura Ikauniece-Admidiņa, kura to arī ieguva svinīgā ceremonijā pagājušā gada nogalē. Kā "Gada sportisti" salīdzinoši bieži minēti arī skeletonists Martins Dukurs, basketbolists Kristaps Porziņģis, svarcēlāja Rebeka Koha, paralimpietis Aigars Apinis un arī Latvijas paralimpieši kopumā. Jāpiebilst, ka arī basketbolists Kristaps Porziņģis pērn saņēma "Latvijas Gada balvu sportā 2016".

"Ar šo pētījumu "Mindshare" nostiprina savas pozīcijas kā viens no vadošajiem sporta mārketinga konsultāciju uzņēmumiem Latvijā. Situācijā, kad pieaug fanu un sponsoru prasīgums, šādi salīdzinoši "atskaites punkti" ir ļoti svarīgi. Šis pētījums, iespējams, ir labākais veids kā atbalstītāji var izmērīt atdevi savām investīcijām augsto sasniegumu sportā. Turklāt tas sniedz iespēju izvērtēt arī dažādu tautas sporta pasākumu popularitāti un mediju reitingus. Pētījuma rezultāti liecina, ka tādi uzņēmumi kā, piemēram, "Lattelecom", LMT, "Latvijas Gāze", ir ļoti pareizi izvēlējušies atbalstāmos sporta projektus. Tā kā pētījumu veicam jau sesto reizi un dati ir pieejami arī par iepriekšējiem periodiem, ir iespējams izsekot sporta veidu attīstības dinamikai ," stāsta pētījuma iniciators Andris Blaka.

Kā liecina aptaujas dati, 62% Latvijas iedzīvotāju pēdējā pusgada laikā vismaz reizi mēnesī ir sportojuši, tostarp 42% to darījuši vismaz reizi nedēļā. Aktīvāki ir vīrieši, gados jaunākie respondenti, latvieši un respondenti ar augstākiem ienākumiem. Sporta veidi, ar kuriem iedzīvotāji nodarbojušies visbiežāk, ir peldēšana, skriešana un riteņbraukšana. Bet galvenie iemesli, kas kavē sportot biežāk, izrādījušies laika (48%) un motivācijas (31%) trūkums, kā arī veselības stāvoklis (22%).

Vēl aktīvāk nekā sportojot paši, iedzīvotāji sporta dzīvē iesaistās sekojot līdzi saviem iemīļotajiem sporta veidiem. Vairums aptaujāto jeb 78% norādīja, ka seko līdzi vismaz vienam sporta veidam vai nu medijos, vai vērojot to klātienē. Kā jau minēts, skatītākais sporta veids Latvijā nemainīgi un pārliecinoši ir hokejs. Tam seko futbols un volejbols (īpaši pludmales volejbols). Savukārt skatītākie sporta notikumi televīzijā 2016.gadā bija KHL spēļu translācijas, Vasaras olimpiskās spēles Riodežaneiro un pasaules čempionāts hokejā.

Pētījums sniedz atbildes arī uz šādiem jautājumiem: kuri uzņēmumi cilvēkiem asociējas ar Olimpisko kustību Latvijā; kāda ir uzņēmumu - sporta veidu atbalstītāju atpazīstamība Latvijas iedzīvotāju vidū; kuras ir populārākās sporta komandas; kādas sporta TV pārraides piesaista visplašāko auditoriju; kādi ir iecienītākie sporta zīmoli u.tml.

Latvijas iedzīvotāju iecienītāko sporta veidu pētījums tiek veikts jau sesto gadu. Pētījumā izmantoti "Kantar TNS", Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Sporta federāciju padomes, kā arī portālu "Delfi" un "Tvnet" apkopotie dati. Pētījuma mērķis ir noteikt dažādu sporta veidu popularitāti Latvijā, kopumā apskatot 55 nozīmīgākos sporta veidus un to grupas.