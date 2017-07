Amerikāņu futbols oficiāli uzskatāms par vienu no bīstamākajiem sporta veidiem – Bostonas Universitātes pētījumā pierādīts, ka 99% pārbaudīto bijušo Nacionālās Futbola līgas (NFL) spēlētāju ir smadzeņu bojājumi, ziņo "Reuters".

Pētījumā, kura rezultāti publicēti ASV Medicīnas asociācijas žurnālā, atklāts, ka hroniska traumatiskā encefalopātija (CTE) konstatēta 110 no 111 bijušajiem NFL spēlētājiem, kuru smadzenes atvēlētas pētījuma veikšanai. Šai neirodeģeneratīvajai slimībai visbiežāk ir pakļauti cilvēki, kam regulāri tiek traumēta galva. Tā var izraisīt agresijas lēkmes, demenci, depresiju vai atmiņas zudumu, reizēm pašnāvniecisku rīcību.

CTE oficiāli var diagnosticēt tikai autopsijā.

"Problēma nav pašā sporta veidā, bet gan cilvēkos, kas tiek pakļauti slimības riskam," saka Bostonas universitātes CTE centra direktore un pētījuma līdzautore dr. Anna Makkīja. "Mums ir steidzami jāatrod risinājums ne tikai futbolistu, bet arī kara veterānu un citu personu dēļ, kuri ir pakļauti galvas traumu riskam."

Tiek norādīts, ka pētījumā iespējama zināma neobjektivitāte, jo spēlētāju radinieki atvēlējuši sportistu smadzenes pētījumu veikšanai klīnisku simptomu dēļ, kurus viņi novēroja, kamēr futbolisti bija dzīvi. Tāpat pētījumā nav grupu salīdzinājuma, kas aptveru visas personas, kas amerikāņu futbolu spēlējuši koledžas līmenī, un nav dots vispārējas prognozes par risku, piedaloties futbola sacensībās un tā ietekmē uz smadzenēm.

Autopsijā pārbaudītas 202 bijušo futbolistu smadzenes, kuri spēlējuši dažādos līmeņos – augstskolas komandās, koledžā vai profesionāli –, un CTE konstatēta 177 gadījumos. 110 bija kādreizējie profesionāļi no NFL, CTE bijusi trīs no 14 augstskolu komandu spēlētājiem un 48 no 53 koledžu komandu futbolistiem.

Pētījuma sponsors ir pati NFL. Tajā izmantoti biopsijas materiāli no sportistiem, kas dzīves laikā novērojuši encefalopātijas pazīmes un pēc nāves novēlējuši savas smadzenes pētījumiem.

2016. gadā NFL pirmo reizi publiski atzina sporta saistību ar CTE. 2015. gadā federālā tiesa apmierināja vairāku simtu bijuši NFL spēlētāji prasību pret līgu par piecu miljonu dolāru izmaksu katram spēlētājam, kam konstatētas nopietni veselības traucējumu, kas saistīti ar regulārām un atkārtotām galvas traumām.