Pēc treniņa Briedis un viņa treneri Dmitrijs Šiholajs un Viktors Jaroščuks žurnālistiem pastāstīja par gatavošanos gaidāmajai cīņai. Mairis Briedis norādīja, ka gan viņam, gan viņa komandai šis mačs ir liels izaicinājums, jo notiks citā kontinentā, citā laika zonā. "Mans dakteris saka, ka es jau tagad esmu gatavs lekt ringā un boksēt, bet ir vēl 10 dienas un tām ir pareizi jāpieiet. Tas ir liels pārbaudījums, liels izaicinājums. Es nezinu, kā ķermenis uzvedīsies, kā notiks aklimatizācija. To redzēsim 10. novembrī," pēc treniņa medijiem atklāja Briedis. "Tas ir liels pārbaudījums, bet man ir laba komanda, olimpiskais dakteris Mareks Osovskis, kas visu detalizēti skatīsies – ko ēst, kā ēst, kad ēst, kad gulēt. Es uzticēšos savai komandai. Reiz mēnesi dzīvoju ASV uz sparingu, un atceros, ka pirmā nedēļa bija ļoti grūta. Pēc tam jau aizgāja, tāpēc mēs tagad braucam nevis nedēļu, bet 10 dienas ātrāk."

Par WBSS rīkotāju piešķirto pretinieku Noelu Mikaeljanu Briedis norāda, ka viņš ir bijis WBSS organizatora Kalles Zauerlanda komandā, un "Zauerlands sliktus bokserus pie sevis netur". "Domāju, būs interesanta cīņa, saka Mairis. "Ir daudz bokseru, ko varēja izvēlēties, bet nav jēgas spriest, kā būtu, ja jau ir šis pretinieks. Mēs viņam esam sagatavojušies."

Mairim Briedim šī būs otrā sezona WBSS, un viņa plānos ir atgūt zaudēto pasaules čempiona jostu. "Tas, ka šī ir otrā sezona, vēl vairāk motivē ceļam, ko mēs ejam. Kā teicu, Dievs man ir devis otru iespēju pierādīt sevi atbalstītājiem un nelabvēļiem, un es tomēr ceru, ka atvedīsim uz Latviju atpakaļ pasaules čempiona jostas,"saka bokseris.

Maira Brieža treneris Dmitrijs Šiholajs uzsvēra, ka sagatavošanās ritējusi pēc plāna un bijusi "ļoti laba". "Viss sanāca ļoti veiksmīgi," viņš saka. "Bijām ieplānojuši lielu darba apjomu, to izpildījām. Mums bija seši sparinga partneri, divi no Anglijas, viens no Polijas, Ukrainas, Latvijas un pēdējais no Nīderlandes. Mums ir cīņas plāns. Mums ir trumpji, ko liksim priekšā un plānojam izmantot visus "pārsteigumus", ko esam sagatavojuši. Protams, apzināmies, ka tas ir bokss, bet gatavojamies 12 raundu cīņai. "

Ko Mairis Briedis paņems līdz no pirmās WBSS sezonas? "Pieredzi!" portālam "Delfi" saka Dmitrijs Šiholajs. "Kļūdas. Katram bokserim tādas ir, un mēs katru dienu strādājam, lai tās vairs nepieļautu. Domāju, ka psiholoģiski Mairim šosezon ir vieglāk, jo ar Usiku bija smags mačs, kurā nedaudz, bet pietrūka. Domāju, tagad būs vieglāk."

"Grūti pateikt, kā mūs sagaidīs. Amerika nav viennozīmīga zeme, var gadīties, ka ne viss būs sagatavots tā, kā mēs esam pieraduši Latvijā, kad viss noorganizēts augstākajā līmenī, gan dzīvošana, gan ēšana. Nezinām, kā tur būs, bet ceram, ka WBSS parādīs savu līmeni," piebilst treneris. "Ko ņemsim līdz? Visu! Bet galvenokārt rīsus!"

Jautāts par to, kam īpaši tika pievērsta uzmanība sparinga cīņās, Šiholajs izvēlas neatklāt visas kārtis. "Negribu atklāt noslēpumus, ko darīsim cīņā ," viņš pasmaida." Teiksim tā – uzlabojām kāju kustību, un mazāk būs trāpījumu Mairim [pa korpusu]."

"Mums ir ļoti saliedēta komanda, saprotam viens otru no pusvārda, iztiekam bez strīdiem. Ir lietas, uz ko vajadzēja likt uzsvaru, kā iepriekšējā sagatavošanās procesā, kad uz Mairi pietrūka spiediena, man pietrūka trenera autoritātes, bet arī ar to es esmu ticis galā un domāju, ka turpmāk viss būs tikai labāk, un Maira bokss kļūs tikai spēcīgāks," piebilst treneris. "Nav psiholoģiska diskomforta, ir cīņasspars, smaids, pozitīvs noskaņojums. Tas viss ceļ motivāciju, bet motivēts cīkstonis dod +50 balles sagatavošanās procesā. Iepriekšējā cīņa nedaudz neatbilda mūsu plānam, komanda bija jauna, tagad paņēmām klāt vienu labu Latvijas treneri Viktoru Jaroščuku, kopā koordinējam Maira darbus."

Savukārt par gaidāmo pretinieku Mikaeljanu treneris saka, ka viņš nav vienkāršs pretinieks. "Viņš aizvadījis daudz cīņu, arī ar spēcīgiem pretiniekiem, bet nevar pateikt, ka viņš būtu ļoti augsta, zema vai vidēja līmeņa bokseris – katrs ir savā ziņā īpašs," norāda treneris.

Atlikušajās 10 dienās pirms cīņas Amerikā vairs nebūs sparingu, pēdējā sagatavošanās posmā vairs nebūs vairs tik liela slodze. "Tur jau gatavosimies cīņai, izmēģināsim iecerētos taktiskos un tehniskos variantus," saka treneris Viktors Jaroščuks. "Mairis ir ļoti labs sportists tajā ziņā, ka prot klausīties un mācīties. Amerikā dzīvosim pēc vietējā laika, jau sagatavošanās procesā treniņu un dienas režīma laiks tika nedaudz mainīts, piemērojoties Čikāgas laikam. Pilnībā ne, bet mēģinājām."

Skatoties WBSS pirmās sezonas finālu starp ukraini Oleksandru Usiku un Krievijas bokseri Maratu Gasijevu, Dmitrijs Šiholajs bija pārliecināts, ka Mairis Briedis, iekļūstot finālā, būtu ticis pie čempionu jostām. "Mairis būtu uzvarējis! Man vispār ļoti gribētos, lai Mairis tiktos ar Muratu Gasijevu ringā," saka treneris. "Mans trenera plāns būtu, uzvarot supersēriju, sarunāt cīņu ar Muratu un, lai Mairis nostiprinātos boksa pasaulē."

Kā zināms, WBSS pirmajā sezonā Mairis Briedis apstājās pusfinālā, piekāpjoties Usikam, kurš vēlāk kļuva par absolūto čempionu pirmajā smagajā svarā.