Ziemeļeiropā lielākajā starptautiskajā šaha festivālā "RTU Open 2018", kurā meistarību rādīs gan pasaules līmeņa lielmeistari, gan amatieri, spēlēs arī pasaules vēsturē otrs jaunākais lielmeistars – 12 gadus vecais indietis Praggnanandhā Ramešbabu, informē turnīra rīkotāji.

"RTU Open 2018" ietvros risināsies pieci klasiskā šaha turnīri, kuros spēli varēs izbaudīt ikviens šahists, atrodot savam spēles līmenim un laika iespējām atbilstošāko turnīru. Būs arī divi jauninājumi: skatītāji visu nedēļu interneta tiešraidē "RTU Open 2018" un Latvijas Šaha federācias (LŠF) mājaslapā varēs sekot līdzi galvenajam turnīram un otrais – programma papildināta ar vēl vienu ātrspēles turnīru īpaši tiem, kuriem spēlēm piesātinātajā nedēļā šaha tomēr vēl šķitīs par maz.

Festivālā piedalīsies vairāki labi zināmi šaha lielmeistari: Vācijas izlases šahists Matiass Blūbaums, ukraiņu izcelsmes Latvijas reitinga pirmais numurs Igors Kovaļenko un armēņu izcelsmes ASV lielmeistars Roberts Hovanisjans (Robert Hovhannisyan), kurš 2015. gadā "RTU Open" dalīja pirmo vietu ar tā laika Latvijas lielmeistaru Alekseju Širovu, kā arī indiešu brīnumbērns Praggnanandhā Ramešbabu.

Lielmeistaru jeb A turnīrs norisināsies septiņas dienas, līdzīgs grafiks būs arī B turnīram (ELO reitings līdz 2299 un Latvijas reitings līdz 2399). Savukārt C (ELO līdz 2199 un Latvijas reitings līdz 2299) un D (ELO līdz 1900) turnīri notiks no 9. līdz 12. augustam, bet E turnīrs (ELO līdz 1600) būs pats īsākais no klasiskā šaha turnīriem un tiks izspēlēts no 10. līdz 12. augustam. E turnīrā savas prasmes pārbaudīt īpaši aicināti šaha entuziasti, kuri līdz šim sacensībās nav piedalījušies.