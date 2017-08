Latvijas čempione frisbijā vīriešiem "Salaspils WT" aizvadītajā nedēļas nogalē Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā izcīnīja ceturto vietu Eiropas frisbija klubu čempionāta Ziemeļu reģiona atlases turnīrā, iegūstot ceļazīmi uz finālturnīru.

Salaspilieši pirmajā sacensību dienā droši pārspēja "Sokol" komandu no Krievijas (15:9) un Helsinku "Ultimate" vienību no Somijas (15:7). Dienas pēdējā spēlē saspringtā cīņā Latvijas klubs spēja gūt divus punktus pēc kārtas, mača galotnē pārspējot "KFUM Orebro" no Zviedrijas (15:14).

Otrajā dienā Salaspils vienība tikās ar Krievijas komandu "RealFive", ar kuru allaž tiek aizvadītas saspringtas spēles, šoreiz piedzīvojot zaudējumu ar rezultātu 12:14.

Nepilnu pusstundu pēc spēles "Salaspils WT" atkārtoti devās laukumā, sīvā cīņā ar 14:15 atzīsto Somijas vienības "PirU" pārākumu.

"Salaspils WT" atlases turnīru noslēdza ceturtajā vietā, iegūstot pēdējo ceļazīmi uz Eiropas klubu čempionāta finālturnīru, kas rudenī norisināsies Itālijā.

Salaspils komanda Eiropas klubu čempionāta finālturnīrā piedalīsies ceturto reizi. Līdz šim labākais sniegums kādai no Latvijas komandām ir aizpērn izcīnītā trešā vieta.